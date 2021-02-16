Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 1
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
403.486
DOLAR
7.0004
STERLİN
9.7171
EURO
8.4717
10 adet taşınmaz kiraya veriliyor
10 adet taşınmaz kiraya...
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim...
Preseli lif pamuk satışı yapılacak
Preseli lif pamuk satışı...
Yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek
Yöresel ürün satış yeri...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hindistan’da yolcu otobüsü kanala düştü : 40 ölü

Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletinde bir yolcu otobüsü kanala düştü. Kazada 40 kişi hayatını kaybetti.

16 Şubat 2021 Salı 16:16
5 Okunma
Hindistan’da yolcu otobüsü kanala düştü : 40 ölü

HİNDİSTAN - Hindistan’da Madhya Pradeş eyaletine bağlı Sidhi ilçesinin Patna köyü yakınlarında bir yolcu otobüsü sabah 8.30 sıralarında köprüden su kanalına düştü. Kaza sonucu 60’tan fazla yolcu taşıdığı belirtilen otobüsteki 40 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.


7 KİŞİ KURTARILDI

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken 7 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Vilayetin emniyet müdürü Shivraj Singh Chouhan, durumu görüşmek için bir topantı çağrısında bulunurken, otobüsün kanaldan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.


ÖLENLERİN AİLELERİNE PARA YARDIMI YAPILACAK

Hindistan Başnakanı Narendra Modi’nin kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 200 bin rupi ( 19 bin 35 lira), ağır yara alanlara ise 50 bin rupi (4 bin 758 lira) destek sağlanacağını belirttiği ifade edildi.

Son Güncelleme: 16.02.2021 16:20
Anahtar Kelimeler:
Yolcu OtobüsüHindistan40 ölü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ’den AstraZeneca’nın aşısına acil kullanım onayı
DSÖ’den AstraZeneca’nın aşısına acil kullanım onayı
İngiliz çift kiradan tasarruf etmek için otobüsü eve dönüştürdü
İngiliz çift kiradan tasarruf etmek için otobüsü eve dönüştürdü
DSÖ Vuhan ekibinde fikir ayrılığı büyüyor
DSÖ Vuhan ekibinde fikir ayrılığı büyüyor
Mısır’da arkeologlar, 5 bin yıllık bira fabrikası keşfetti
Mısır’da arkeologlar, 5 bin yıllık bira fabrikası keşfetti
BAE, uzay programı kapsamında Mars’tan ilk fotoğrafını paylaştı
BAE, uzay programı kapsamında Mars’tan ilk fotoğrafını paylaştı
Koronavirüsün Amazon mutasyonu 3 kat daha bulaşıcı olabilir
Koronavirüsün Amazon mutasyonu 3 kat daha bulaşıcı olabilir
Rusya’da markette patlama
Rusya’da markette patlama
Rus uyruklu seri tecavüzcü operasyonla yakalandı
Rus uyruklu seri tecavüzcü operasyonla yakalandı
Hollanda’nın yoğun bakım fişini çektiği Covid-19 hastası özel uçakla Türkiye’ye getirildi
Hollanda’nın yoğun bakım fişini çektiği Covid-19 hastası özel uçakla Türkiye’ye getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma