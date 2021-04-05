Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1437
ALTIN
451.110
DOLAR
8.1357
STERLİN
11.2418
EURO
9.5553
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2...
Manisa/Kula'da 24900 m2 tarla icradan satılık 
Manisa/Kula'da 24900 m2 tarla...
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
Yalova Çınarcık'ta 42 m2 daire icradan satılık
Yalova Çınarcık'ta 42 m2...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hindistan’da rekor: Son 24 saatte 103 bin 558 vaka

Hindistan’da son 24 saatte 103 bin 558 kişide koronavirüs tespit edildi. Sayının ülkede salgının başından beri günlük tespit edilen vaka sayısı olduğu ifade edildi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 11:15
5 Okunma
Hindistan’da rekor: Son 24 saatte 103 bin 558 vaka

HİNDİSTAN - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tüm hızıyla sürüyor. Hindistan’da son 24 saate 103 bin 558 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bir milyar 366 milyonluk ülkede, can kaybı 165 bin 132’ye yükseldi. Hindistan, toplam vaka sayısında ABD ve Brezilya’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Ülkede salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 12 milyon 589 bin 67 olarak açıklanırken; bu vakalardan 11 milyon 682 bin 136’sının iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısı ise 741 bin 799 olarak açıklandı.
 

KISITLAMALAR SIKILAŞTIRILDI

Hindistan, vaka sayılarındaki kritik artış nedeniyle yeniden karantinaya giriyor. Ülkede bu geceden itibaren Nisan ayının sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ifade edildi. Ülkede toplu taşımanın yüzde 50 kapasiteyle çalışacağı, restoran, özel ofisler, restoranlar, sinemalar, yüzme havuzları, barlar, ibadethaneler ve plajların bu süreçte kapalı kalacağı açıklandı. Öte yandan bankaların hafta içinde 2,5 saat hizmet vereceği bildirildi.

ÜLKEDE AŞILAMA PROGRAMI SÜRÜYOR

Ülkede aşılama programı tüm hızıyla sürüyor. Günlük ortalama 2 milyon 200 bin kişinin aşılandığı ülkede, şu ana kadar 75 milyon 979 bin 651 kişinin aşı olduğu duyuruldu. Bu sayı ülke nüfusunun yüzde 2.8’ine denk geliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hindistanda RekorVakaKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'ya "bacak bacak" üstüne poz tepkisi
Yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'ya "bacak bacak" üstüne poz tepkisi
İngiltere’de meme kanseri tedavisinde kullanılan 'Phesgo'ya' onay
İngiltere’de meme kanseri tedavisinde kullanılan 'Phesgo'ya' onay
Yeni Zelanda’da 5.8 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda’da 5.8 büyüklüğünde deprem
Bulgaristan sandık başında
Bulgaristan sandık başında
Bulgaristan sadık başında: Türkler'in beklentisi istihdam 
Bulgaristan sadık başında: Türkler'in beklentisi istihdam 
Ürdün'de eski Veliaht Prensi ev hapsinde
Ürdün'de eski Veliaht Prensi ev hapsinde
Türk Dünyası’nın Manevi Başkenti: TÜRKİSTAN
Türk Dünyası’nın Manevi Başkenti: TÜRKİSTAN
ABD Başkanı için süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak
ABD Başkanı için süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak
İtalya’da Paskalya Bayramı'nda 3 günlük sokağa çıkma yasağı
İtalya’da Paskalya Bayramı'nda 3 günlük sokağa çıkma yasağı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma