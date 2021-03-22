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Hindistan’da koronavirüs vakaları yeniden yükselişte

Dünya genelinde en fazla koronavirüs (Covid-19) vakasına sahip olan ilk üç ülkeden biri olan Hindistan’da, vaka sayılarında yükseliş dikkat çekti. Ülkede 2020’nin Kasım ayından sonra vaka sayılarında düşüş gözlenmişti.

22 Mart 2021 Pazartesi 14:03
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Hindistan’da koronavirüs vakaları yeniden yükselişte

HİNDİSTAN - Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 11 milyon 646 binden fazla vakanın tespit edildiği ve en fazla vaka sayısına sahip üçüncü ülke Hindistan’da, vaka sayılarındaki yükseliş tekrar başladı. 2020’nin Kasım ayında vaka sayılarında günlük ortalama 90 binden 40 binlere, daha sonra Aralık ve Şubat aylarında 10 binlere kadar düşüş göstermişti ancak bu düşüş, yerini tekrar yükselişe bıraktı.

ÜLKEDE SON DURUM

Ülkede son açıklanan verilere göre, 46 bin 951 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 11 milyon 646 bin 81 olarak açıklanırken, iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 151 bin 468 olarak bildirildi. Toplam 334 bin 610 aktif vakanın bulunduğu Hindistan’da bu vakaların 8 bin 944’ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Hindistan Sağlık Bakanlığı, 1 milyar 353 milyondan fazla kişinin yaşadığı ülkede, 16 Ocak’tan bu yana 45 milyondan fazla kişinin aşı olduğunu duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HindistanVakalar YükselişteKoronavirüs
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