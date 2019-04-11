Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97329
ALTIN
239.623
DOLAR
5.7384
STERLİN
7.4963
EURO
6.4657
Tanery’ye en büyük destek İsmail YK’dan
Tanery’ye en büyük destek İsmail...
55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul'dan start alacak
55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu...
Onur Barış ilk filmi 'Benden Hikayesi'yle Sait Faik'i beyaz perdeye taşıdı
Onur Barış ilk filmi 'Benden...
Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız
Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız
Kalp hastalığının risklerini ortadan kaldırmak mümkün
Kalp hastalığının risklerini ortadan kaldırmak...

Hindistan’da 7 aşamalı genel seçimin ilk etabı başladı

Hindistan’da 19 Mayıs’a kadar sürecek olan 7 aşamalı genel seçimin ilk aşaması bugün sabah saatlerinde başladı.

Hindistan’da 7 aşamalı genel seçimin ilk etabı başladı

Hindistan’da 19 Mayıs’a kadar sürecek olan 7 aşamalı genel seçimin ilk aşaması bugün sabah saatlerinde başladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 13:36
8 Okunma
Hindistan’da 7 aşamalı genel seçimin ilk etabı başladı

HİNDİSTAN - Hindistan’da iki meclisli parlamentonun alt kanadı olup, 545 sandalyeden oluşan ve toplamda 19 Mayıs’a kadar sürecek olan 7 aşamalı ‘Lok Sabha’ genel seçimleri oy kullanma işlemleri bugün sabah saatlerinde başladı. 29 eyalet ve 7 federal bölgeden yaklaşık 900 milyon seçmenin oy kullanması beklenen seçim için ülke genelinde yaklaşık bir milyon oy kullanma noktası oluşturuldu. Oy sayımının ise 23 Mayıs’ta bitmesi bekleniyor.

Genel seçimin ilk aşamasında Hindistan’ın Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Uttarakhand, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Lakshadweep, Andaman ve Nicobar Adaları ve Telangana eyaletlerindeki seçmenler ve Hindistan’ın Assam, Bihar, Chhattisgarh, Maharashtra, Manipur, Odisha, Tripura, Uttar Pradesh, Batı Bengal eyaletlerinin bazı kısımları ile Keşmir’in Hindistan yönetiminde bulunan kısmındaki seçmenler bugün oy kullanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HindistanSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya: Ukrayna’nın Kerç ihlalleri çatışmaya yol açabilir
Rusya: Ukrayna’nın Kerç ihlalleri çatışmaya yol açabilir
Kazakistan erken seçime gidecek
Kazakistan erken seçime gidecek
Bolivya Devlet Başkanı geliyor
Bolivya Devlet Başkanı geliyor
Erdoğan ve Putin, iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Erdoğan ve Putin, iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den Moskova'da önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den Moskova'da önemli mesajlar
Tunus’ta kaza: 5 ölü
Tunus’ta kaza: 5 ölü
Sarı Yelekliler eylemleri 21’inci haftasında
Sarı Yelekliler eylemleri 21’inci haftasında
Meghan, Kraliçe'nin Doktorunu Reddetti
Meghan, Kraliçe'nin Doktorunu Reddetti
Türk avukatlar: Hukuk devleti Almanya, NSU davasında yoktu
Türk avukatlar: Hukuk devleti Almanya, NSU davasında yoktu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans