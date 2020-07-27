Hindistan ve İsrail’in ürettiği Covid-19 testleri için son aşamaya gelindi

Hindistan ve İsrail arasında yapılan iş birliği ile iki ülkenin bilim insanları tarafından üzerinde çalışılan ve saniyeler içerisinde sonuç veren koronavirüs (Covid-19) testinin geliştirilmesinde son aşamaya gelindi.