Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bursaspor'da düş kırıklığı yaşanıyor
Bursaspor'da düş kırıklığı yaşanıyor
Tarihi Tapu Binası 'Ayasofya Müzesi'ne dönüştürülüyor
Tarihi Tapu Binası 'Ayasofya Müzesi'ne...
Alanyaspor, Avrupa'ya direkt gidiş bileti istiyor
Alanyaspor, Avrupa'ya direkt gidiş bileti...
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yüzme Suyu Takip Sistemi'
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yüzme Suyu Takip...
Üniversitelerin ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’ yerleşkelere taşınıyor
Üniversitelerin ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hindistan ve İsrail’in ürettiği Covid-19 testleri için son aşamaya gelindi

Hindistan ve İsrail arasında yapılan iş birliği ile iki ülkenin bilim insanları tarafından üzerinde çalışılan ve saniyeler içerisinde sonuç veren koronavirüs (Covid-19) testinin geliştirilmesinde son aşamaya gelindi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:17
0 Okunma
Hindistan ve İsrail’in ürettiği Covid-19 testleri için son aşamaya gelindi

HİNDİSTAN - Saniyeler içerisinde sonuç verdiği belirtilen bu testlerin son aşamalarına ilişkin çalışmaları tamamlamak üzere İsrail’den uzman bir ekibin, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye geldiği aktarıldı. İsrail’in Hindistan Büyükelçisi Ron Malka, testlerin salgının gidişatını değiştirebileceğini savundu.
 

İKİ ÜLKE ANLAŞMA YAPMIŞTI

İsrail’in Yeni Delhi Büyükelçiliği, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  İsrail ve Hindistan arasında koronavirüs testlerinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaların yapıldığını duyurmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HindistanİSRAİLCovid19 TestleriSon Aşama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birleşmiş Milletler Raporu: Sudan’da 60’dan fazla kişi öldürüldü
Birleşmiş Milletler Raporu: Sudan’da 60’dan fazla kişi öldürüldü
ABD’de çalı yangınları devam ediyor
ABD’de çalı yangınları devam ediyor
ABD’de uçak evin üzerine düştü
ABD’de uçak evin üzerine düştü
Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında
Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında
ABD’de Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü
ABD’de Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü
Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması
Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması
ABD'den Çin'e 72 saat süre
ABD'den Çin'e 72 saat süre
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Alaska'da 7.8 büyüklüğünde deprem
Alaska'da 7.8 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı