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Hindistan'da çift başlı engerek yılanı görenleri şaşırttı

Hindistan’da çok nadir görülen çift başlı ölümcül bir Russell engerek yılanı bulundu. Yılanın zehrinin diğer yılanlardan farklı olduğu ve tek bir ısırıkla öldürebildiği ifade edildi.

14 Ağustos 2020 Cuma 11:53
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Hindistan'da çift başlı engerek yılanı görenleri şaşırttı

HİNDİSTAN - Hindistan’ın Maharaştra eyaletindeki bir evin dışında çok nadir görülen çift başlı ölümcül bir Russell engereğine rastlandı. Ölümcül yılanın yeri tespit edildikten sonra, detaylı araştırma yapmak üzere bir tesise götürüldü. Dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olmasına rağmen, çift başlı Russell engereğinin vahşi doğada savunmasız olabileceği belirtildi.
 

ASYA’DAKİ EN TEHLİKELİ YILAN

Uzmanlar, Russell engereğinin Asya'daki en tehlikeli yılanlardan biri ve her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu belirtiyor. Yılan tarafından ısırılan kişinin ağrıdan kusmaya, baş dönmesine ve böbrek yetmezliğine kadar geniş bir yelpazede semptomlar yaşayabileceği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hindistançift Başlı Engerek Yılanı
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