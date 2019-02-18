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“Hiçbir şeye kapıyı kapatmayın” dediler

Anastasiadis: AB'nin iki önemli lideri 'hiçbir şeye kapıyı kapatmayın' dedi

“Hiçbir şeye kapıyı kapatmayın” dediler

Anastasiadis: AB'nin iki önemli lideri 'hiçbir şeye kapıyı kapatmayın' dedi

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:20
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“Hiçbir şeye kapıyı kapatmayın” dediler

LEFKOŞA (DHA)

Kıbrıs'ta 'iki devletli' çözümün tartışıldığı bir dönemde Rum yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'ten çarpıcı bir açıklama geldi.

Anastasiadis, "AB’nin iki önemli liderine Türkiye’nin A, B ve C tezini ileri götürdüğünü ifade ettiğimde cevapları ‘hiçbir şeye kapıyı kapatmayın’ oldu. Her zaman AB perspektifiyle diyaloğa devam edelim diyorum. Bizim için de, Kıbrıslı Türkler için de istikrara ve gelecek perspektifine garanti olarak verilebilecek tek güvencedir” dedi.

'DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ'

Rum Politis gazetesine konuşan Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 'Türkiye’nin iki devlete, konfederasyona ve iki bölgeli iki toplumlu federasyona açık olduğu açıklaması' ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:  "Her zaman dürüst olmak isterim. Türkiye’nin ısrarı veya referans şartlarının oluşturulamaması nedeniyle çözüm prosedürü ilerlemezse ne olacağını düşünmek zorundayız.  Çözümsüzlük, belirsizlik, Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin insafına kalması devam mı edecek?  Nereden gelirse gelsin kulağımıza gelen fikirlerden söz etmiyorum ama düşünmek zorundayız."

GİRNE GERİ VERİLMELİ MESAJI

Rum lider ayrıca, “Girnelileri, geri dönme olanakları olacak veya durum daha kötüye gitmeyecek diye daha ne kadar kandıracağız? Merkezi hükumetin yetkileri;  tek uluslararası temsiliyet, tek egemenlik ve tek vatandaşlıkta, ekonomi konularında ve Avrupa Birliği konularında sınırlandırılabilir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisGKRY
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