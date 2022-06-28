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"Hiçbir Müttefik, Türkiye kadar zarar görmedi"

Stoltenberg: Hiçbir Müttefik, PKK dahil terör örgütlerinin saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi

28 Haziran 2022 Salı 23:39
"Hiçbir Müttefik, Türkiye kadar zarar görmedi"

İSPANYA - İspanya’nın başkenti Madrid’de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında yapılan Dörtlü Zirve sonrasında üç ülke arasında Üçlü Muhtıra imzalandı. Zirve sonrasında İsveç’in ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı Türkiye tarafından desteklenirken Türkiye’nin işaret ettiği endişeler Üçlü Muhtıra ile giderildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dörtlü zirve sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg basın toplantısında şunları kaydetti;

“Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açan bir anlaşmamız olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye, Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin endişelerini gideren bir mutabakat anlaşması imzaladı. Silah ihracatı ve terörle mücadele dahil. Hiçbir Müttefik, PKK dahil olmak üzere terör örgütlerinin saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi. Türkiye, Finlandiya ve İsveç hükümetleri terörle mücadele konusunda işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı.”

ULUSAL GÜVENLİĞE YÖNELİK TEHDİTLERE KARŞI TÜRKİYE’YE KARŞI TAM DESTEK

İsveç ve Finlandiya’nın verdiği taahhütlere değinen Stoltenberg “NATO Müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı Türkiye'yi tam olarak desteklemeyi taahhüt etmektedir. Bu, iç mevzuatlarında daha fazla değişiklik yapılmasını da içermektedir; PKK faaliyetlerine sıkı önlem ve Türkiye ile iade konusunda anlaşmaya varma. Birlikte kaydettiğimiz ilerleme ışığında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını desteklemeyi kabul etti. Bugünkü görüşmelerin yapıcı ruhu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Niinistö'ye ve Başbakan Andersson'a teşekkür etmek istiyorum” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 29.06.2022 09:46
Anahtar Kelimeler:
NATO Genel Sekreteri StoltenbergDörtlü Zirve
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