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Hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi

Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 10:52
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Hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Harkiv ilinde Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın düştüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Uçağın Çugiyev ilçesi yakınlarında dün akşam iniş hazırlığı yaptığı sırada düştüğü, kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden daha önce yapılan açıklamada kazada 22 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin arandığı ifade edilmişti. Uçakta bulunanların sayısı ise ilk açıklamada 28, daha sonra 27 kişi olarak duyuruldu.

"2 KİŞİ UÇAKTAN ATLAYARAK KURTULDU"

Eğitim uçuşu sırasında düşen uçakta, mürettebat ve Harkiv Hava Kuvvetleri Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu belirtildi. Harkiv Valisi Oleksiy Kuçer, hayatta kalan 2 kişinin uçak düşmeden önce kısa mesafeden uçaktan atladığını aktardı. Pilotun, kaza öncesinde sol motorda arıza olduğunu bildirdiğini söyleyen Kuçer, uçağın düşüş nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün bölgeye gideceği açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaUçakKaza
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