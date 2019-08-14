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Hammond: Brexit çıkmazı erken seçime yol açabilir

Birleşik Krallık Muhafazakar Parti üyesi Phillip Hammond, ülkenin Brexit stratejisini eleştirerek, Brüksel yönetimiyle bir anlaşmaya varılamaması veya Boris Johnson’ın Avam Kamarası’nda anlaşmasız Brexit için yeterli oy alamaması durumunda Parlamento’nun “demokratik bir eylem” almaya yönelebileceğini söyledi.

Hammond: Brexit çıkmazı erken seçime yol açabilir

Birleşik Krallık Muhafazakar Parti üyesi Phillip Hammond, ülkenin Brexit stratejisini eleştirerek, Brüksel yönetimiyle bir anlaşmaya varılamaması veya Boris Johnson’ın Avam Kamarası’nda anlaşmasız Brexit için yeterli oy alamaması durumunda Parlamento’nun “demokratik bir eylem” almaya yönelebileceğini söyledi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:58
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Hammond: Brexit çıkmazı erken seçime yol açabilir

Hammond, BBC’ye verdiği röportajda, hükümetin Brexit sürecinde milli birlik hükümeti olasılığını göz ardı ederek bunun yerine erken seçim veya ikinci bir referandumun daha olası olduğunu söyledi. Johnson’ın yasa yapıcıların söz konusu karar üzerinde oy verme yetkilerini alma konusunda Hammond, böyle bir kararın parlamentoda krize yol açabileceğini belirtti ve “anlaşmasız Brexit için mevcut bir yasa bulunmadığını” söyledi.

Hammond, daha önce Johnson’ı çıtayı yükselterek AB ile “bir anlaşmaya varılabilmesi olasılığını imkansız hale getirmekle” suçlamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık Muhafazakar Parti üyesi Phillip HammondBrexitErken Seçim
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