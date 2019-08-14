Hammond: Brexit çıkmazı erken seçime yol açabilir

Hammond, BBC’ye verdiği röportajda, hükümetin Brexit sürecinde milli birlik hükümeti olasılığını göz ardı ederek bunun yerine erken seçim veya ikinci bir referandumun daha olası olduğunu söyledi. Johnson’ın yasa yapıcıların söz konusu karar üzerinde oy verme yetkilerini alma konusunda Hammond, böyle bir kararın parlamentoda krize yol açabileceğini belirtti ve “anlaşmasız Brexit için mevcut bir yasa bulunmadığını” söyledi.



Hammond, daha önce Johnson’ı çıtayı yükselterek AB ile “bir anlaşmaya varılabilmesi olasılığını imkansız hale getirmekle” suçlamıştı.