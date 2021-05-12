Hamas İsrail'e 130 roket attı

İsrail-Filistin arasında tansiyon yükseliyor. Tel Aviv'e Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler nedeni ile İsrail ordusu hava savunma sistemlerini devreye soktu. İsrail'in başkenti Tel Aviv'in birçok noktasında siren sesleri çalmaya başladı. Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirildi. Öte yandan, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in başkenti Tel Aviv'in 130 roket ile hedef alındığı ifade edildi.İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli, Gazze'den Tel Aviv'e atılan roketler nedeniyle 2 İsrailli kadın hayatını kaybetmişti.