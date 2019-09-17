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Hamaney: ABD ile hiçbir düzeyde müzakere olmayacak

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Ne New York’ta, ne de başka bir yerde hiçbir düzeyde ABD ile müzakere olmayacak" dedi.

Hamaney: ABD ile hiçbir düzeyde müzakere olmayacak

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Ne New York’ta, ne de başka bir yerde hiçbir düzeyde ABD ile müzakere olmayacak" dedi.

17 Eylül 2019 Salı 13:29
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Hamaney: ABD ile hiçbir düzeyde müzakere olmayacak

İRAN - Hamaney, ABD’li yetkililerin müzakere konusunda farklı yaklaşımlar sergilediğini belirterek, “Onlar bazen ön şartsız müzakereden, bazen de 12 koşullu müzakereden bahsediyorlar. Bu tür açıklamalar ya çetrefilli politikalarından ya da diğer tarafın kafasını karıştırmayı amaçlayan bir hiledir. Elbette ki, İran İslam Cumhuriyeti'nin kafası karışmayacak, çünkü yolumuz açık ve ne yaptığımızı iyi biliyoruz” dedi.

ABD’nin müzakereden adilce bir çözüm bulmayı aramadığını belirten Hamaney, ABD’nin İran’a ‘küstahça isteklerini empoze etmeyi' planladığını söyledi.

Hamaney, "ABD açıklamalarını geri alarak ihlal ettiği anlaşmaya geri dönerse, o zaman diğer taraflarla nükleer anlaşma kapsamında yürütülen görüşmelere katılabilir. Aksi takdirde ne New York’ta, ne de başka bir yerde hiçbir düzeyde ABD ile müzakere olmayacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HamaneyABDMüzakereİran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney
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