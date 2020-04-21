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Hafter'in milisleri sivilleri hedef aldı: 2 ölü

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’un güneydoğusundaki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bombardımanlarda, bir baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği aktarıldı.

21 Nisan 2020 Salı 15:17
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Hafter'in milisleri sivilleri hedef aldı: 2 ölü

LİBYA - Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’un güneydoğusunda sivilleri hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’un güneydoğusunda bulunan Ain Zara kasabasındaki sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Saldırıların ardından bir baba ve oğlunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Hafter’e bağlı milislerin, Ain Zara’daki belirli noktaları kontrol altına aldığı ifade edildi.

UMH'NİN TERHUNE KENTİNE YÖNELİK OPERASYONU SÜRÜYOR

Öte yandan Libya hükümet kuvvetlerinin, Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarının harekat ve ikmal merkezi olan stratejik kent Tarhuna'ya yönelik Cumartesi sabah saatlerinde başlattığı operason sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HafterMilislerSiviller
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