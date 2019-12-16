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Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli yakalandı

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17’nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli N.G.B. (45) Ukrayna’da yakalandı.

Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli yakalandı

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17’nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli N.G.B. (45) Ukrayna’da yakalandı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:26
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Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli yakalandı

UKRAYNA - Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada TSK’dan ihraç edilen N.G.B’nin, titiz bir çalışmayla yürütülen Hablemitoğlu soruşturmasında HTS kayıtlarından tespit edildiği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün’ün yakalama kararı ve Interpol’ün kırmızı bülten çıkartması sonrası Ukrayna güvenlik güçlerinin özel operasyonuyla 10 Temmuz’da gözaltına aldığı N.G.B.’nin iadesi için mahkeme süreci devam ediyor.


 

Şüpheli N.G.B. hakkında Ukrayna’da yaklaşık 3 ay süren tutukluluğunun ardından mahkemeden ev hapsi kararı verildi. N.G.B’nin Türkiye’ye iade edilmesi için Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın en üst seviyede devrede olduğu öğrenildi. Hablemitoğlu’nun suikast şüphelisinin Ukrayna’dan iade edilmesi sonrası, 17 yıldır karanlıkta kalan cinayetin tüm şüphelilerine ulaşılması bekleniyor.


 

HTS KAYITLARINDAN ÇIKTI


 

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 17 yıl önce evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Soğukkanlı şekilde işlendiği tespit edilen cinayetle ilgili yapılan soruşturmalar ilerleyememiş, dosya rafa kaldırılmıştı. FETÖ çatı iddianamesine de giren Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, örgüt üyesi polisler tarafından bilinçli olarak karartıldığı tespitleri yapılmıştı. Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekiple yeniden başlatılmıştı. Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca katil ya da katilleri tarafından takip edilmiş olabileceği değerlendirilerek, suikasttan önce gittiği her adresteki baz istasyonlarından alınan kayıtlar, numaralar ve sahipleri tespit edildi. Olay anında ve yerinde baz kayıtları olan telefonların kim ya da kimlerin olduğu belirlendi. İşte bu çalışmada TSK’dan ihraç edilmiş eski asker N.G.B’nin ismi belirlendi.


 

ÖZEL OPERASYONLA GÖZALTI


 

Hablemitoğlu suikastının şüphelisi N.G.B, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezinde bir Türk restoranına Ukrayna güvenlik güçlerince düzenlenen özel operasyonda gözaltına alındı. N.G.B., Ukrayna’da çıkarıldığı ilk mahkemede uluslararası adli yardım ve ev hapsi talep etti. Ancak bu talepleri reddedilen N.G.B.’nin avukatları karara itiraz ederek, temyiz başvurusunda bulundu. Kiev Temyiz Mahkemesi’nde 31 Temmuz’da görülen ilk duruşma N.G.B.’nin avukatları ve tercüman, 8 Ağustos’taki ikinci duruşma da ise savcı gelmediği için ertelendi.


 

EV HAPSİ VERİLDİ


 

İlerleyen süreçte Ukrayna mahkemesi, yaklaşık 3 ay cezaevinde kalan N.G.B.’nin tutukluluğunu, N.G.B.’nin avukatlarının talebi üzerine ev hapsine çevirdi. Ancak Kiev Savcılığı’nın başvurusu üzerine 2 aydır ev hapsinde bulunan şüpheli N.G.B.’nin yeniden tutuklanması talebiyle dava açıldı. Ancak davanın Kasım ve Aralık aylarındaki duruşmaları, dava dosyası mahkemeye ulaştırılamadığı gerekçesiyle ertelendi. Mahkeme dava dosyasının gönderilmesi için bir sonraki duruşma tarihini 10 Ocak 2020 olarak belirlendi. Böylece 5 aylık süreçte 10’a yakın duruşmanın çoğu çeşitli gerekçelerle ertelenmiş oldu.


 

SİYASİ SIĞINMA TALEP ETTİ


 

Öte yandan N.G.B., Türkiye’ye iade edilmemek için Ukrayna’dan siyasi sığınma talebinde bulundu. N.G.B.’nin hakkında çıkan haberleri de Ukrayna basınından kaldırttığı öğrenildi.


 

‘SAUNA DAVASI’NIN SANIKLARINDAN


 

Özel Kuvvetler Komutanlığında yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken ihraç edildiği öğrenilen N.G.B. ismi, kamuoyunda ‘sauna çetesi davası’ olarak bilinen davada da geçiyor. N.G.B., ayrıca Şanlıurfa Akçakale’de soğan kamuflajlı bir TIR’ın içinde patlayıcı madde yakalanması olayının soruşturulduğu davanın da sanıklarındandı.


 

ÇELİŞKİLİ İFADELER


 

DHA muhabirine bilgi veren Ukrayna savcısı, zanlının Kiev’de görülen ilk duruşmada yaptığı savunmada, kendine yöneltilen suçlamalarda FETÖ’nün rolü olduğu iddiasında bulunduğunu söyledi. Savcı, ayrıca, N.G.B.’nin eskiden askeri operasyonlara katıldığını ve ‘Türkiye’de devlet yetkilileri ile yakın ilişkileri olduğunu’ iddia ettiğini aktardı.



Kiev Temyiz Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Türkiye’de 14 sene Özel Kuvvetler Komutanlığ’nda tim komutanı olarak görev yaptığını belirten N.G.B., “Türkiye’de terör operasyonlarına katıldım. PKK’nın ilk 10 hedefindeyim” dedi. N.G.B.’nin Ukraynalı avukatı ise, müvekkilinin Türkiye’ye iade edilmesi halinde ‘öldürülme riski’ bulunduğunu ileri sürdü.


 

KOMUTAN LAKABIYLA TANINIYOR


 

Yaklaşık beş yıldır Ukrayna’da yaşayan N.G.B., Kiev’in merkezinde ortağı olduğu belirtilen ünlü Türk restoranında gözaltına alındı. Ukrayna vatandaşı ile evli olan ve bir çocuğu olan N.G.B.’nin, Ukrayna’da daimi oturum izni bulunduğu ve çevresinde ‘komutan’ lakabıyla tanındığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Özel Kuvvetler KomutanlığıHablemitoğlu Suikastışüpheli
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