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Gürcistan yolcu geçişlerine açılmasını askıya aldı

ARDAHAN’daki Çıldır Aktaş ve Posof Türkgözü sınır kapılarının, pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra bugün için plananan yolcu geçişlerine açılması, Gürcistan tarafından tek taraflı olarak askıya alındı. Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, Gürcistan’ın bazı siyasi konjonktür sebepler dolayısıyla ikinci bir emre kadar geçişleri durdurduğunu söyledi.

01 Mart 2022 Salı 16:05
Gürcistan yolcu geçişlerine açılmasını askıya aldı

Çıldır Aktaş ve Posof Türkgözü sınır kapılarında koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart 2020 tarihinde durdurulan yolcu geçişlerinin, Türk ve Gürcü yetkililerce alınan karar doğrultusunda 1 Mart (bugün) itibarıyla yeniden başlaması planlandı. Gürcistan, hazırlıkların yapıldığı sınır kapılarındaki geçişleri askıya aldı.

Çıldır Aktaş Sınır Kapısı’na giden Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Gürcistanlı yetkililerle görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Gürcistan’ın siyasi konjoktürel nedenlerden dolayı ikinci bir emre kadar yolcu geçişlerini askıya aldığını söyleyen Demirci, “Sınır kapılarının bugün yolcu geçişine açılacağını duyurmuştuk ancak yeni siyasi konjonktür sebebiyle Gürcistan tarafı ikinci bir emre kadar durdurdu. Çıldır Kaymakamımızla birlikte karşı taraf ile görüştük. Çok yakında, belki yarın yeniden açılacak. Biz tarafta hiçbir sorun yok. Gürcüler de çok beklenti içerisindeler. Onlar da bir an önce kapıların açılmasını istiyorlar” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GürcistanSınırSınır KapısıArdahan
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