Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.419,23
ALTIN
901,82
DOLAR
15,48
STERLİN
19,04
EURO
16,12
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı açık artırma ile satacak
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet...
Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı işletme hakkı kiraya verilecek
Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı...
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Sözleşmeli Personel alacak
Hâkimler ve Savcılar Kurulu...
Doğuş Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Doğuş Üniversitesi 6 Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Güney Osetya, Rusya’ya katılım için referandum yapacak

14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:49
Güney Osetya, Rusya’ya katılım için referandum yapacak

GÜRCİSTAN - Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın sözde Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, dün kararname imzalayarak Rusya’ya katılım için 17 Temmuz’da referandum yapılacağını açıkladı.

Açıklamada "Güney Osetya halkının Rusya ile yeniden birleşme konusundaki tarihsel isteğe" uygun olarak referanduma gidileceği belirtildi. Referandum 17 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak ve halka "Güney Osetya ile Rusya’nın birleşmesini istiyor musunuz" sorusu sorulacak. Anatoli İlyiç Bibilov, 9 Mayıs’ta düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kaybetti ve 21 Mayıs’ta görevi Alan Gagloyev’e bırakması bekleniyor.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güney OsetyaRusyaReferandum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Neden Geldim Amerika’ya? kitabımın tanıtımını Washington’da gerçekleştirdik!
'Neden Geldim Amerika’ya? kitabımın tanıtımını Washington’da gerçekleştirdik!
AMERİKA’DAKİ TÜRK GAZETECİ ANIL SURAL’IN KİTAP TANITIMINA BÜYÜK İLGİ
AMERİKA’DAKİ TÜRK GAZETECİ ANIL SURAL’IN KİTAP TANITIMINA BÜYÜK İLGİ
Zelenski: Rus birlikleri 570 sağlık tesisini imha etti
Zelenski: Rus birlikleri 570 sağlık tesisini imha etti
20 milyon tonluk buğdaya AB eylem planı
20 milyon tonluk buğdaya AB eylem planı
BM bağımsız soruşturma istedi
BM bağımsız soruşturma istedi
ABD’de aşırı doz kaynaklı ölümler toplamda 1 milyonu geçti
ABD’de aşırı doz kaynaklı ölümler toplamda 1 milyonu geçti
Ukrayna Gaz İletim Operatörü: İşgalcilerin eylemleri, gaz geçişini kesintiye uğrattı
Ukrayna Gaz İletim Operatörü: İşgalcilerin eylemleri, gaz geçişini kesintiye uğrattı
Zelenski: Rus birlikleri kademeli olarak Harkiv’den geri itiliyor
Zelenski: Rus birlikleri kademeli olarak Harkiv’den geri itiliyor
Bakan Çavuşoğlu, Fas’ta
Bakan Çavuşoğlu, Fas’ta

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi