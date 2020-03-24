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Güney Kıbrıs’ta kısmi sokağa çıkma yasağı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde koronavirüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artış üzerine yarın saat 18.00'den itibaren 13 Nisan'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

24 Mart 2020 Salı 08:08
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Güney Kıbrıs’ta kısmi sokağa çıkma yasağı

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis tarafından yapılacak açıklamada, İtalya'da ve İspanya'da yaşanan hızlı koronavirüs vaka sayısındaki artış vurgulandı. Rum Lider Anastasiadis, "Vatandaşlarımız evlerinde kalsın. İtalya ya da İspanya gibi olmayalım" dedi. Anastasiadis sokağa çıkma yasağının yarın saat 18.00'den itibaren başlayacağını ve 13 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde parkların, açık spor alanlarının, gezi alanlarının, plajların ve marinaların kapatılacağı belirtildi. Rum halkı, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sokağa çıkabilecek. Güney Kıbrıs'ta bugün 21 kişide daha koronavirüs tespit edildi, vaka sayısı 116'a yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüCovid19SokakYasak
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