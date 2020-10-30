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Güney Kıbrıs’ta halk sokağa döküldü

Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde koronavirüs önlemlerindeki yetersizlik ve yolsuzlukları protesto eden halk, sokakları savaş alanına çevirdi. 

30 Ekim 2020 Cuma 09:07
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Güney Kıbrıs’ta halk sokağa döküldü

Güney Kıbrıs'ın Limasol kenti savaş alanına döndü. Kıbrıs'ın güneyinde koronavirüs önlemlerindeki yetersizlik ve yolsuzlukları protesto eden halk, sokakları savaş alanına çevirdiParkta toplanan yüzlerce kişi ilk önce belediye binasına doğru yürüyüşe geçti. Polis protestoculara engel olmak istedi ancak, protestocular polise molotof kokteyli ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda göstericiler bir polis aracını ateşe verdi. Polis zaman zaman havaya ateş açtı. Öte yandan Güney Kıbrıs'ta şu ana kadar 3 bin 930 vaka tespit edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısProtestoKoronavirüsPandemi
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