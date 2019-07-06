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Güney Kıbrıs'ta 'Hellim' raporuna tepki
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Güney Kıbrıs'ta 'Hellim' raporuna tepki

DÜNYA Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF) gıda uzmanı Anna Richert, tüketicileri Avrupa Birliği'nde hayvanlara en fazla antibiyotik verilen ülkenin Güney Kıbrıs olduğu konusunda uyararak,"Bence tüketicilerin bu konuda daha fazla bilinçlendirilmesi gerekiyor ve Güney Kıbrıs'tan hellimi alırken dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

Güney Kıbrıs'ta 'Hellim' raporuna tepki

DÜNYA Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF) gıda uzmanı Anna Richert, tüketicileri Avrupa Birliği'nde hayvanlara en fazla antibiyotik verilen ülkenin Güney Kıbrıs olduğu konusunda uyararak,"Bence tüketicilerin bu konuda daha fazla bilinçlendirilmesi gerekiyor ve Güney Kıbrıs'tan hellimi alırken dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:26
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Güney Kıbrıs'ta 'Hellim' raporuna tepki

LEFKOŞA (DHA) - Richert'in bu açıklamasına Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, ülkede üretilen hellimin insan sağlığına zarar vermediğini söyleyerek, tepki gösterdi.


WWF gıda uzmanı Anna Richert, İsveç'te yayımladığı bildiride Güney Kıbrıs'tan ithal edilen hellimlerin, hellim üretiminde kullanılan sütün elde edildiği hayvanlara yüksek miktarda antibiyotik verilmesinden ötürü tehlikeli olabileceğini belitti. Richert, tüketicileri uyararak Avrupa Birliği'nde hayvanlara en fazla antibiyotik verilen ülkenin Güney Kıbrıs olduğunu söyleyip, "Bence tüketicilerin bu konuda daha fazla bilinçlendirilmesi gerekiyor ve Güney Kıbrıs'tan hellimi alırken dikkatli olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Richert'in yayımladığı bildiri Güney Kıbrıs'ta tepki topladı. Rum medyası açıklamalara geniş yer verdi. Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, hayvancı ve hellim üreticileri rapora sert tepki gösterdi. 

'BİZİ KÖTÜLÜYORLAR'

Tarım Bakanı Kostas Kadis, Güney Kıbrıs'ta üretilen hellimin hiçbir zaman insan sağlığına zararlı herhangi bir kalıntı içermediğini belirterek, "Bazı ülkeler gibi çiftlik hayvanlarında yüksek antibiyotik kullandığı yönündeki raporlar, Avrupa İlaç Kurumu tarafından yanlış parametrelere dayalı bir formül kullanılması nedeniyle ortaya çıkıyor" dedi.

Güney Kıbrıs Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru, ihraç edilen tüm hellimlerin uluslararası standartlara göre yapıldığını savundu. Antibiyotikli sütten yoğurt üretilemeyeceğini belirten Petru, "Böyle olsa Hellim kaliteli olmaz. İsveç, Norveç, Danimarka ve İngiltere gibi ülkelerde hellim üretimine başlandı. Hellim talebi ve satışlardaki artışı görenler, kendi peynirlerini satabilmek için hellimi kötülemeye çalışıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısHellimRaporTepkiönce Vatan
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