Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Maske kullanırken cildimizi korumanın yolları
Maske kullanırken cildimizi korumanın yolları
Güneşin zararlı etkilerine karşı kayısı ve havuç önerisi
Güneşin zararlı etkilerine karşı kayısı...
Anadolu Efes'e yeni forma ve spor giyim partneri
Anadolu Efes'e yeni forma ve...
Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor
Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
İş fırsatları için hemen tıkla!

Güney Kıbrıs köşeye sıkıştı, Kapalı Maraş için ABD'nin kapısını çaldılar

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi Konular Müsteşarı David Hale'den, Kapalı Maraş'ın açılmaması ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının engellenmesi için ABD'nin devreye girmesi yönünde destek istedi.

16 Ağustos 2020 Pazar 18:04
0 Okunma
Güney Kıbrıs köşeye sıkıştı, Kapalı Maraş için ABD'nin kapısını çaldılar

LEFKOŞA, (DHA)

Hristodulidis, Hale ile Lübnan ziyaretinden dönüşünde Güney Kıbrıs Larnaka havaalanında bir görüşme yaptı. Rum medyası Hale'nin ziyaretini; ABD'den 'yıldırım ziyaret' olarak verdi. Hale'ye Doğu Akdeniz’de şekillenen durum hakkında bilgi veren Rum Bakan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı çalışmaların yasadışı olduğunu öne sürdü. Rum Bakan, ABD'li Hale ile görüşmesinde 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılması çalışmalarını da gündeme getirdi. Kapalı Maraş'ın KKTC tarafından açılmaması gerektiğini savunan Hristodulidis, çalışmaların ‘tahrik edici’ olduğunu ileri sürdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKapalı MaraşABDönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Donald Trump’ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti
Donald Trump’ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti
Türk firmanın da ortağı olduğu ABD'deki bina inşaatında feci kaza! 6 işçi yaralandı
Türk firmanın da ortağı olduğu ABD'deki bina inşaatında feci kaza! 6 işçi yaralandı
Mısır ile anlaşma bizim argümanlarımızı zayıflattı
Mısır ile anlaşma bizim argümanlarımızı zayıflattı
Hindistan'da çift başlı engerek yılanı görenleri şaşırttı
Hindistan'da çift başlı engerek yılanı görenleri şaşırttı
Millî Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan’da Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti
Millî Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan’da Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti
İngiliz basınından Macron eleştirisi
İngiliz basınından Macron eleştirisi
ABD'den Rusya'ya aşı göndermesi
ABD'den Rusya'ya aşı göndermesi
Türk müşteriler iyi harcıyor, onları yeniden görmek istiyoruz
Türk müşteriler iyi harcıyor, onları yeniden görmek istiyoruz
Meksika’da yolcu otobüsü devrildi: 13 ölü, 20 yaralı
Meksika’da yolcu otobüsü devrildi: 13 ölü, 20 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı