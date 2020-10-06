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Göstericiler parlamento binasına girdi

Kırgızistan’da seçimlerin iptal edilmesini isteyen protestocular cumhurbaşkanlığı sarayını ve parlamentoyu işgal etti.

06 Ekim 2020 Salı 09:37
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Göstericiler parlamento binasına girdi

Kırgızistan’da 4 Ekim’de 16 siyasi partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından çıkan olaylar devam ediyor. Seçimlerin iptal edilmesini isteyen protestocular, başkent Bişkek'teki parlamento binası ve cumhurbaşkanlığı sarayına girdi. Protestocular işgal ettikleri cezaevinden de yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklu olan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bilinmeyen nedenle çıkan yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yaptığı açıklamada, seçimlere giren tüm partilerin liderleriyle bugün bir araya geleceğini açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ProtestoSonuçSeçimKırgızistanGösteriParlamento
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