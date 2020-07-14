Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kovid tedavisinde dışa bağımlılığı bitirecek ilacın üretimi 'resmen' başladı
Kovid tedavisinde dışa bağımlılığı bitirecek...
Şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı
Şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede...
Lavanta yağının litresi 135 euro
Lavanta yağının litresi 135 euro
Bursa Yıldırımspor'da şampiyonluk kutlaması
Bursa Yıldırımspor'da şampiyonluk kutlaması
Kuruyan ağaçları heykele dönüştürüyor
Kuruyan ağaçları heykele dönüştürüyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gölde kaybolan ABD'li ünlü oyuncu Rivera’nın cesedi bulundu

ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte Piru Gölü'ne açıldıktan sonra ortadan kaybolan ünlü oyuncu Naya Rivera'nın (33) cesedi bulundu. Ünlü oyuncu Rivera’nın oğlunu kurtardıktan sonra kendisini kurtarmak için enerjisinin kalmadığı bu sebeple hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

14 Temmuz 2020 Salı 10:08
0 Okunma
Gölde kaybolan ABD'li ünlü oyuncu Rivera’nın cesedi bulundu

ABD - ABD'de Glee dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Naya Rivera, California eyaletine bağlı Ventura bölgesindeki Piru Gölü’ne açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Rivera’nın kiraladığı teknede 4 yaşındaki oğlu Josey tek başına bulundu. Üzerinde can yeleği bulunan küçük çocuk, polislere yüzmek için göle gittiklerini, annesinin suya atladıktan sonra bir daha geri dönmediğini söyledi.


GLEE DİZİ EKİBİNDE HAYATINI KAYBEDEN 3'ÜNCÜ OYUNCU OLDU


Polis tarafından yapılan arama çalışmalarında Rivera’nın cansız bedeni bulundu. Rivera, Glee dizi ekibinden hayatını kaybeden 3’ncü oyuncu oldu.


POLİS İNTİHAR OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR


Bölgede arama çalışmaları başlatılırken, Ventura Şerif Ofisi ünlü oyuncunun son görüntülerini paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerde Rivera kendi aracıyla limana geliyor. Oğlu Josey’i yanına alan oyuncu, kiralama ofisine gittikten sonra tekneyle açılarak gözden kayboluyor. Rivera’nın cesedi 15 metre derinlikte bulundu ve ölüm nedenini kesinleştirmek için otopsi yapılacak.


OLAY NASIL OLMUŞTU?


Ünlü dizi Glee'deki Santana Lopez karakteri ile ünlenen oyuncu Naya Rivera, önceki gün oğlunu da yanına alarak Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne gitti. Oradan bir tekne kiralayan Rivera ve oğlu göle açıldı. O arada olanlar henüz net bir şekilde bilinmiyor. Saatler sonra küçük Josey, bir başka tekne kullanıcısı tarafından, annesiyle birlikte kiraladıkları teknede uyurken bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDli ünlü Oyuncu RiveraNaya Rivera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan için başsağlığı mesajı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Azerbaycan, Ermeni mevzilerini imha ettiğini duyurdu
Azerbaycan, Ermeni mevzilerini imha ettiğini duyurdu
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
ABD’de mahkumlara oy hakkı tasarısı
ABD’de mahkumlara oy hakkı tasarısı
Tolga Karel taşınacağını açıkladı
Tolga Karel taşınacağını açıkladı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Güney Afrika’da kiliseye silahlı baskın: 5 ölü
Güney Afrika’da kiliseye silahlı baskın: 5 ölü
İngiltere'den kritik karar!
İngiltere'den kritik karar!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı