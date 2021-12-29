Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,862.53
ALTIN
701.42
DOLAR
12.11
STERLİN
16.27
EURO
13.66
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık otoparkı kiraya verecek
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık...
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi istihdam edecek
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi...
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya Hastanesi’nde Hizmete Başladı
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Girit Adası yakınlarında deprem

Yunanistan’ın güneyindeki Girit adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 10:29
8 Okunma
Girit Adası yakınlarında deprem

Deprem Girit Adası’nın güneyinde, 5,5 büyüklüğünde ve 70.6 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada, “Girit Adası yakınlarında saat 08.07'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanGirit AdasıDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Omicron’a karşı aşı etkinliği, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor
Omicron’a karşı aşı etkinliği, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor
İngiltere ve Fransa’da yeni Covid-19 kısıtlamaları açıklanacak
İngiltere ve Fransa’da yeni Covid-19 kısıtlamaları açıklanacak
New York’ta yeni yıl kutlamalarına aşı şartı
New York’ta yeni yıl kutlamalarına aşı şartı
Tayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi
Tayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi
"Kiev’in NATO’ya çekilmesi çatışmaya neden olabilir"
"Kiev’in NATO’ya çekilmesi çatışmaya neden olabilir"
ABD’de 200’den fazla uçuş Omicron nedeniyle iptal edildi
ABD’de 200’den fazla uçuş Omicron nedeniyle iptal edildi
"Türkiye-Karadağ ilişkileri en iyi dönemi yaşamaktadır"
"Türkiye-Karadağ ilişkileri en iyi dönemi yaşamaktadır"
Imperial College: Omicron’un hastaneye yatırma oranı Delta’ya göre düşük
Imperial College: Omicron’un hastaneye yatırma oranı Delta’ya göre düşük
MARMARA GRUBU VAKFI ÖZBEKİSTAN’DA
MARMARA GRUBU VAKFI ÖZBEKİSTAN’DA

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma