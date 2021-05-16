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Gazze’den son görüntüler

İsrail jetlerinin vurduğu Gazze görüntülendi

16 Mayıs 2021 Pazar 17:43
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Gazze’den son görüntüler

Filistin (DHA) 

İsrail savaş jetleri, dün gece yarısı 100'den fazla füzeyle işgal altında bulunan Gazze’deki çeşitli yerleşim yerlerini hedef aldı. Yerel halk, evlerini terk etmelerini engelleyen İsrail baskınlarının ortasında en tehlikeli geceyi yaşadıklarını söyledi.

Gazze’de, gece boyunca İsrail jetleri sivil halkın bulunduğu bölgeleri füzelerle vurdu. Evleri enkaza dönen Filistinliler, saldırıdan önce uyarılmadıklarını ve yatmaya hazırlandıkları sırada füzelerin sesini duyduklarını belirtti. Mikrofonlara konuşan Gazzeli Om Muhammed “Olan şey şu ki, uyumaya hazırlanıyorduk, ancak gece yarısından sonra İsrail savaş uçakları bölgeye şiddetli bir hava saldırısı başlattı. Bölgedeki yıkımın boyutu gördüğünüz gibi. Durum çok zor ama bu, sivilleri bombalayan İsrail işgalidir. İnsanoğlu hiçbir çağda böyle bir savaş yaşamamıştır çünkü savaşın yasaları vardır. Uluslararası hukuk nerede ve Amerika nerede? Vatandaşlar bombalanmadan önce uyarılmadılar, herkes uyuyordu” dedi.

Gazze’de meydana gelen yıkımlarda arama kurtarma çalışmalarına katılan Hashem Mohammed ise “Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar İsrail savaş uçakları, insanlar uyurken bu bölgeye şiddetli bir hava saldırısı başlattı. Burada kurbanları arıyoruz. İsrail'in saldırıları çok sayıda şehit ve yaralıyla sonuçlandı, bunların arasında çok sayıda çocuk ve kadın, İsrail tarafından herhangi bir sebep veya gerekçe olmaksızın öldürüldü” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GazzeİSRAİL
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