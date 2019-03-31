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Gazeteci, Papa'nın elini havada bıraktı

Pazartesi günü İtalya’nın Loreto kentinde bir ayinin ardından elini öpmek isteyen inananları bir bir reddeden ve bundan dolayı eleştirilen Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco’ya, buna atıfla bir gazetecinin yaptığı şaka güldürdü.

Gazeteci, Papa'nın elini havada bıraktı

Pazartesi günü İtalya’nın Loreto kentinde bir ayinin ardından elini öpmek isteyen inananları bir bir reddeden ve bundan dolayı eleştirilen Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco’ya, buna atıfla bir gazetecinin yaptığı şaka güldürdü.

31 Mart 2019 Pazar 11:35
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Gazeteci, Papa'nın elini havada bıraktı

Papa, “umudun hizmetçisi” mottosuyla iki günlük ziyaret için gittiği Fas’a hareketinin ardından gelenek olduğu üzere kendisine uçakta eşlik eden gazetecileri tek tek ellerini sıkarak selamladı.

Bu sırada NBC News’in Roma’daki temsilcisi Claudio Lavanga, elini Papa’dan kaçırarak, “Sizden Loreto’daki inananların intikamını almaya çalıştım” dedi.

Bu şakayı gülerek karşılayan ve bir süre eli havada kaldıktan sonra ısrarla gazetecinin elini sıkan Papa da, Loreto’da hijyen nedeniyle böyle davrandığını, elini öpen insanların ıslaklık bıraktığını ve bundan dolayı kuyrukta bekleyen onlarca kişiye hastalık bulaşmasını önlemek istediğini anlattı.

Papa’nın Loreto’daki bu davranışı muhalif muhafazakârların büyük tepkisini çekmiş; Papa “kibirli” davranarak, Hz. İsa’nın izinden gitmemekle suçlanmıştı. 

Destekçileri ise, Papa’nın altı yıl önce bu göreve seçildiğinden bu yana çok “mütevazı” bir hayat sürdüğünün, 300 metrekarelik Apostolik Saray’daki daire yerine, yine Vatikan sınırlarındaki 30 metrekarelik bir konukevinin odasında kalmayı tercih ettiğinin altını çizerek, el öptürmemesinin de tevazusunun bir başka göstergesi olduğunu savunmuştu.  

Vatikan Basın Ofisi Sorumlusu ve Papa’nın Sözcüsü Alessandro Gisotti de tüm bu tartışmaların üzerine bir açıklama yapmış, ruhani liderin tamamen hijyenik sebeplerle elini öptürmek istemediğini belirtmişti.

Gisotti, bilindiği üzere Papa’nın insanlarla kucaklaşmayı çok sevdiğini, daha az katılımlı etkinliklerde elini öptürmesinin hiçbir zaman sorun olmadığını dile getirerek, “Ancak bu ayindeki gibi uzun kuyruklar olduğu zaman Papa, kişiler arasında hastalık bulaşmasına aracılık etmek istemiyor,” demişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İtalyaLoretoPapaGazeteci
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