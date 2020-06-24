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G. Kore'nin, Kim Joung'a karşı en büyük kozu!

G. Kore'nin, Kim Joung'a karşı en büyük kozunun Türkiye'nin de kullandığı obüsler olduğu ortaya çıktı

24 Haziran 2020 Çarşamba 14:59
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G. Kore'nin, Kim Joung'a karşı en büyük kozu!

GÜNEY KORE - Güney Kore'nin Kuzey Kore karşısındaki en büyük hamleyi, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı aktif bir şekilde kullandığı obüsler üzerinde yapacağı ifade edildi.

Kuzey Kore’nin en son Güney Kore ile iletişim sağladığı irtibat bürosunu havaya uçurmasından sonra, Güney Kore herhangi bir saldırı olasılığına karşı savunmaya ağırlık verdiği ifade edildi. Güney Kore'deki  Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore’nin olası bir savaş durumunda Kuzey Kore’ye karşı en büyük kozu, Türkiye’nin de Suriye ve Irak’ta terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’a karşı aktif bir şekilde kullandığı obüsler olacağı aktarıldı. 

Seul Yönetimi'nin Türkiye’nin T155 Fırtına obüslerinin Güney Kore’deki karşılığı olan K9 Yıldırım obüsleri, Kuzey ile Güney arasındaki silahtan arındırılmış engebeli bölgede konuşlandığı ifade edildi.


OPERASYONEL HALE GETİRİLEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR


Hâlihazırda 5 kişilik bir mürettebatla operasyon yapılabilen K9 Yıldırım obüslerinin yeni bir versiyonunu geliştirmekte olan Güney Kore, bu şekilde söz konusu araçların yalnızca 2 kişiyle operasyonel hale getirilebilmesi üzerinde çalıştığı ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kim JoungGüney KoreTürkiyeObüs
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