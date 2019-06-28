Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95676
ALTIN
262.163
DOLAR
5.7609
STERLİN
7.2835
EURO
6.5586
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Muğlaspor'da Şermet iddialı
Muğlaspor'da Şermet iddialı
Yunus şovunun yerini deniz kızları aldı
Yunus şovunun yerini deniz kızları...
Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi müjdesi
Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

G-20 Liderler Zirvesi Japonya’da başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın Osaka kentinde toplanan G-20 Liderler Zirvesi’ne katıldı.

G-20 Liderler Zirvesi Japonya’da başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın Osaka kentinde toplanan G-20 Liderler Zirvesi’ne katıldı.

28 Haziran 2019 Cuma 11:50
13 Okunma
G-20 Liderler Zirvesi Japonya’da başladı

JAPONYA - G-20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Zirve’ye katılan liderleri, INTEX Fuar Alanı’na gelişlerinde tek tek karşıladı.


Liderler daha sonra hep birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafında, ilk sırada ABD Başkanı Donald Trump ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile yan yana yer aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dijital Ekonomi” temalı özel etkinliğin ardından, diğer liderlerle birlikte, "Küresel Ekonomi", "Ticaret ve Yatırımlar" temalı oturum ve çalışma yemeğine katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma yemeği öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti. Sohbet sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖNEMLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNDU
 

G20 Liderler Zirvesi için Japonya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass’ı kabul etti.

G20 Liderler Zirvesi için Japonya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

DHA

Son Güncelleme: 28.06.2019 04:52
Anahtar Kelimeler:
G-20 Liderler ZirvesiOsakaJaponyaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin, Trump ile görüştü
Putin, Trump ile görüştü
ABD, ‘silah ambargosunun kaldırılması’ için Rum yönetimine Rusya şartı koydu
ABD, ‘silah ambargosunun kaldırılması’ için Rum yönetimine Rusya şartı koydu
Rus diplomat: ABD saldırırsa İran yalnız olmayacak
Rus diplomat: ABD saldırırsa İran yalnız olmayacak
Ruhani: İran ABD ile savaşmak istemiyor
Ruhani: İran ABD ile savaşmak istemiyor
Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden F-35B’lerle Irak ve Suriye'ye 14 sorti yaptı
Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden F-35B’lerle Irak ve Suriye'ye 14 sorti yaptı
Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iadelerini istedi
Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iadelerini istedi
Kosta Rika’da 6,2 büyüklüğünde deprem
Kosta Rika’da 6,2 büyüklüğünde deprem
ABD: Ukrayna ile yeni ‘Silah İmha Anlaşması’ imzalandı
ABD: Ukrayna ile yeni ‘Silah İmha Anlaşması’ imzalandı
İran: ABD yaptırımları diplomasi yolunu kapatıyor
İran: ABD yaptırımları diplomasi yolunu kapatıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans