Fransız gazeteden Türk SİHA'lara övgü

FRANSA - Fransa'nın prestijli gazetelerinden Le Monde'den yeni nesil mill SİHA'ların başarısına ilişkin Türkiye'ye övgüler yağdırdı.Fransız Le Monde gazetesi, Ankara'nın yeni nesil silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekleyerek bu ülkedeki güç dengesini değiştirdiğini ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i zayıflattığını yazdı. Gazete, Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırı sonrası güç dengesinin, Türkiye'nin katkısıyla, BM nezdinde tanınmış Ulusal Mübakat Hükümeti (UMH) lehine değiştiği ifade edildi.