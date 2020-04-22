Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Koronavirüse karşı kaliteli uyku için 5 öneri
Koronavirüse karşı kaliteli uyku için...
Futbola nasıl döneceğiz açıkçası ben de merak ediyorum
Futbola nasıl döneceğiz açıkçası ben...
Türkiye’nin 89 deniz feneri yenilenecek
Türkiye’nin 89 deniz feneri yenilenecek
Zeytinburnu'nda bıçaklı kava: 1 ölü 1 yaralı
Zeytinburnu'nda bıçaklı kava: 1 ölü...
Küçükçekmece semt pazarında mahşeri kalabalık
Küçükçekmece semt pazarında mahşeri kalabalık
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fransız gazeteden Türk SİHA'lara övgü

Fransa'nın etkin medya organlarından Le Monde, Türkiye'nin Libya'da yeni nesil SİHA'larla BM nezdindeki meşru hükümeti olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) destekleyerek Hafter'e karşı üstünlük kurduğunu belirtti.

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:37
0 Okunma
Fransız gazeteden Türk SİHA'lara övgü

FRANSA - Fransa'nın prestijli gazetelerinden Le Monde'den yeni nesil mill SİHA'ların başarısına ilişkin Türkiye'ye övgüler yağdırdı.Fransız Le Monde gazetesi, Ankara'nın yeni nesil silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekleyerek bu ülkedeki güç dengesini değiştirdiğini ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i zayıflattığını yazdı. Gazete, Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırı sonrası güç dengesinin, Türkiye'nin katkısıyla, BM nezdinde tanınmış Ulusal Mübakat Hükümeti (UMH) lehine değiştiği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fransız GazeteTürk SİHAlarövgü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'den koronavirüse ilişkin yeni bulgu
Çin'den koronavirüse ilişkin yeni bulgu
Hafter'in milisleri sivilleri hedef aldı: 2 ölü
Hafter'in milisleri sivilleri hedef aldı: 2 ölü
ABD’de karantina karşıtı protestolar artıyor
ABD’de karantina karşıtı protestolar artıyor
K. Kore Lideri Kim Jong-Un'un sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi
K. Kore Lideri Kim Jong-Un'un sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi
Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre' dönüştü
Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre' dönüştü
Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
UMH’den Terhune'ye havadan Arapça ve Rusça bildiri
UMH’den Terhune'ye havadan Arapça ve Rusça bildiri
Avrupa'daki ölümlere ilişkin kritik açıklama!
Avrupa'daki ölümlere ilişkin kritik açıklama!
Hafter, Trablus’ta hastaneleri vurdu: 5 yaralı
Hafter, Trablus’ta hastaneleri vurdu: 5 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı