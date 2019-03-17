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Fransa’da sokaklar karıştı

Fransız polisi eylem alanını ringe çevirdi

Fransa’da sokaklar karıştı

Fransız polisi eylem alanını ringe çevirdi

17 Mart 2019 Pazar 10:08
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Fransa’da sokaklar karıştı

Fransa (DHA) 

Sarı yelekliler gösterilerinin 18. haftasında göstericiler ve polis bir kez daha çatıştı, en az 30 kişi gözaltına alındı.

Protesto gösterilerinde binlerce vatandaş Paris sokaklarını doldurdu. Cahmps-Elsees Bulvarında başlaması planlanan haftalık yürüyüş, önceki haftalara göre daha fazla sayıda olan polisler tarafından engellenirken, protestoculara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

Protescular arasında bazı gruplar gazete bayi ve bazı işyerlerini yaktı. Protestoculara polisin müdahalesi ise yine sert oldu. 

EYLEMCİLERE SERT MÜDAHALE

Amatör kamera tarafından kaydedilen bir görüntüde bir polis memurunun, önüne gelen eylemlicileri boksör gibi yumrukladığı görülüyor. Sağlık görevlilerini yumruklayan polis, bir ara yere geri geri giderken yerdeki bir eylemciye takılıp yere düşüyor. Yerden kalkan polis, yine eylemcileri yumruklamayı sürdürdüğü görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FransaSarı Yelekliler
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