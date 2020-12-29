Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1451
ALTIN
444.586
DOLAR
7.3502
STERLİN
9.9316
EURO
9.0086
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel...
25.133 m² taşınmaz satışa çıkarıldı
25.133 m² taşınmaz satışa...
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Tuzla Liman Başkanlığı kuru yük gemisi satıyor
Tuzla Liman Başkanlığı kuru...
226 sözleşmeli personel alınacak
226 sözleşmeli personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fransa'dan darbeci Hafter'e uyarı!

Fransa, Libya'nın doğundaki silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter’e ‘düşmanlıkları yeniden başlatmaktan kaçınma’ ve "siyasi bir çözüme odaklanma" çağrısında bulundu.

29 Aralık 2020 Salı 15:05
9 Okunma
Fransa'dan darbeci Hafter'e uyarı!

FRANSALibya'nın doğundaki silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e Fransa'dan uyarı geldi. Fransa, darbeci Hafter’e ‘düşmanlıkları yeniden başlatmaktan kaçınma’ ve ‘siyasi bir çözüme odaklanma’ çağrısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında Libya'da askeri, bir çözümün olmadığını ifade ederek, şu ifadelere yer verdi: “Libya için askeri bir çözüm yok. Öncelik, 23 Ekim’de varılan, yabancı güçler ve paralı askerlerin ülkeden ayrılması ile siyasi sürecin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde tamamlanmasını sağlayan ateşkes anlaşmasının uygulanmasıdır. Tüm Libyalı tarafları, BM gözetiminde Libya Siyasi Forumu kararlarına uygun olarak, bu süreci desteklemeye, düşmanlıkları yeniden başlatmaktan kaçınmaya, yeni bir hükümet kurmaya ve 24 Aralık 2021’de beklenen seçimleri uygulama çabalarına odaklanmaya çağırıyoruz.
 

TÜRKİYE'DEN DARBECİ HAFTER'E SERT UYARI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Libya’da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Akar, Türkiye’yi tehdit eden darbeci Hafter ile BAE gibi destekçilerine sert uyarıda bulunarak," Bu savaş suçlusu, cani katil Hafter ve destekçileri bilmelidir ki, Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde Hafter her yerde meşru hedef olacaktır. Kaçacak yer bulamazlar. Herkes aklını başına toplasın. Burada ateşkes sağlanmış, siyasi görüşmeler yapılıyor. Bunun dışında yapılacak her türlü hareket yanlıştır" ifadelerine yer vermişti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FransaLibyaFransadan Darbeci Haftere Uyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
72 milyon çocuk ‘öğrenme yoksulluğu’ ile karşı karşıya
72 milyon çocuk ‘öğrenme yoksulluğu’ ile karşı karşıya
F-35 savaş uçağı üretimine koronavirüs engeli
F-35 savaş uçağı üretimine koronavirüs engeli
İspanya’da aşı olmayı reddedenler kayıt altına alınacak
İspanya’da aşı olmayı reddedenler kayıt altına alınacak
Malezya ordusuna siber saldırı!
Malezya ordusuna siber saldırı!
BM’den İdlib'e 104 TIR ile insani yardım
BM’den İdlib'e 104 TIR ile insani yardım
Kovid-19'un kökenini araştıracak 10 kişilik DSÖ ekibi Vuhan yolcusu
Kovid-19'un kökenini araştıracak 10 kişilik DSÖ ekibi Vuhan yolcusu
Soçi'deki zirve başladı
Soçi'deki zirve başladı
Afgan hükümeti, Talibanla 5 Ocak'ta yeniden masaya oturacak
Afgan hükümeti, Talibanla 5 Ocak'ta yeniden masaya oturacak
İngiliz 'süper hafıza polis' Andy Pope, 2 bin şüpheliyi tespit etti
İngiliz 'süper hafıza polis' Andy Pope, 2 bin şüpheliyi tespit etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma