Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1302
ALTIN
471.069
DOLAR
7.7454
STERLİN
10.2231
EURO
9.1720
Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi olabiliyor
Diyet yapmadan verilen kilolar kanser...
Covid-19’a karşı gargara önerisi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan Covid-19’a karşı...
Tek düşüncem, tek hedefim Fenerbahçe'nin başarısı
Tek düşüncem, tek hedefim Fenerbahçe'nin...
3D teknoloji ile hasta memnuniyetsizliği sıfıra iniyor
3D teknoloji ile hasta memnuniyetsizliği...
Lütfi Türkkan'ın açıklamaları tepki
Lütfi Türkkan'ın açıklamaları tepki
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fransa'da kritik emeklilik reformu Senato'da kabul edildi

Sarı Yelekliler'in Fransa'da sokaklara dökülmesine neden olan emeklilik reformu gün gece yarısı Fransa Senatosu'nda kabul edildi. Ülkede emeklilik yaşının 67 yaşına çıkmasının ardından protestoların yeniden başlayacağı ifade edildi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 13:57
4 Okunma
Fransa'da kritik emeklilik reformu Senato'da kabul edildi

FRANSA - Fransa'da kritik emeklilik reformu yasası gün gece yarısı Fransa Senatosu'nda kabul edildi.Sarı Yelekliler'in Fransa sokaklarını savaş alanına çevirmesine neden olan yasanın senatonun geçmesinin ardından ülkede emeklilik yaşı 67'ye çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un,  emeklilik reformuna karşı ısrarlı tavrı yine Fransa sokaklarında yeni eylemlerin habercisi olarak görülüyor.


SARI YELEKLİLER KİM?


Fransa'nın başkenti Paris'te boy gösteren protestocular, isimlerini giydikleri fosforlu sarı yeleklerden alıyor. Geleneksel olarak Fransa'da gösteriler siyasi partilerin veya sendikaların çağrısı ve desteğiyle yürütülse de "Sarı yelekliler"in halihazırda hiçbir parti ya da sendikaya bağlı hareket etmemesi dikkati çekiyor. Bu durum, sosyal medya üzerinden organize olan "sarı yeleklilere" her siyasi görüşten ve yaştan insanın katılmasına imkan sağlıyor. Ülke genelinde yapılan anketler, toplumun yüzde 70'inin "sarı yelekliler"e destek verdiğine işaret ediyor. Yoğun olarak orta gelirli kişilerden oluşan "sarı yelekliler"in hükümetle müzakereleri yürütmek için 8 kişiden oluşan bir temsil heyeti bulunuyor.


SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİ


Fransa'da 17 Kasım 2019'da akaryakıt zamlarını protesto eden Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, Paris'in farklı noktalarında gösteri düzenlemiş, bu protestolar başka bazı ülkelere de yayılarak, hükümetin geri adım atmasını sağlamıştı. Ancak, giderek büyüyen protestolarda sular durulacak gibi görünmüyor. Polis müdahaleleri başlamış, Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi 317 kişi gözaltına alınmış.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sarı YeleklilerFransaKritik Emeklilik ReformuSenato
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Velid Muallim hayatını kaybetti 
Velid Muallim hayatını kaybetti 
Hindistan’da Sputnik V aşısı deneniyor
Hindistan’da Sputnik V aşısı deneniyor
Ukrayna Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
Ukrayna Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
Bill Gates'ten 70 milyon dolarlık fon
Bill Gates'ten 70 milyon dolarlık fon
Trump: Biz kazanacağız
Trump: Biz kazanacağız
Endişesi çocuklar ve kadınlar 
Endişesi çocuklar ve kadınlar 
EkoAvrasya'dan Ersin Tatar'a hayırlı olsun ziyareti
EkoAvrasya'dan Ersin Tatar'a hayırlı olsun ziyareti
İngiltere’de koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı
İngiltere’de koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı
ABD’de tepki çeken karar
ABD’de tepki çeken karar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma