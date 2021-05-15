Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1441
ALTIN
501.444
DOLAR
8.3566
STERLİN
11.9225
EURO
10.1202
100 memur alımı yapılacak
100 memur alımı yapılacak
Linyit kömürü satın alınacak
Linyit kömürü satın alınacak
278 zabıta memuru alınacak
278 zabıta memuru alınacak
45 akademik personel alımı yapılacak
45 akademik personel alımı...
Galatasaray Üniversitesinden Öğrenci Alımı İlanı
Galatasaray Üniversitesinden Öğrenci Alımı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı ICRC, DSÖ ve BM temsilcileriyle görüştü

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Yousef Abu Reash, dün Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle iki ayrı toplantıda bir araya geldi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:07
3 Okunma
Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı ICRC, DSÖ ve BM temsilcileriyle görüştü

İsrail’in işgal altındaki Gazze’de sivillere yönelik ihlallerinin görüşüldüğü toplantıda Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Yousef Abu Reash, ICRC, DSÖ ve BM temsilcileriyle toplantı yaptı. ICRC'nin Gazze Şeridi'ndeki temsilcisi Maryam Moular ve DSÖ ofisinin Gazze Şeridi yöneticisi Bayan Sasha Potsoma ve BM özel koordinatörü Alberto Nata ile görüşen Bakan Yardımcısı Dr. Reash, İsrail’in Filistinli sivillere yönelik ihlallerini aktardıklarını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan, uluslararası kuruluşlarına acil yardım çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail güçlerinin yol ve sağlık merkezlerini doğrudan hedeflediği ifade edilerek, uluslararası kuruluşlara sağlık tesislerini korumak için yardım çağrısında bulunuldu.  

Sağlık Bakanlığı dün yaptığı resmi açıklamada, İsrail güçlerinin çatışma bölgelerinde yoğun nüfuslu yerleri, yol altyapısını ve sağlık merkezlerini hedef aldığını belirtti. Bakanlık, bu durumun hastanelerde hasara neden olduğunu ve tıbbi malzeme sevkiyatını engellediğini ifade ederek, uluslararası kuruluşlardan yardım istedi.

İSRAİL YOLLARI KAPATTI, SAĞLIK EKİPLERİ YARALILARA ULAŞAMIYOR

Sivillerin tehditle evlerinden sığınaklara götürüldüğünü belirten Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un yayılması için tehlikeli bir ortam oluştuğunu ve bunun, Gazze'nin İsrail saldırılarıyla tükenmiş olan sağlık sistemi üzerindeki yükü arttırdığını ifade etti. Açıklamada, İsrail güçlerinin yol altyapısını ve sağlık merkezlerini doğrudan hedeflenmesinin, sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşamamasına ek olarak hastaların tıp merkezlerine erişimini engellediği vurgulandı.

HASTANELER HEDEF ALINIYOR, ACİL TIBBI YARDIM!  

Filistin Sağlık Bakanlığı, Kuzey Gazze Şeridi'ndeki Beit Hanoun Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin kısmi hasarına ek olarak  Hala Al Shawa Sağlık Merkezi’nin tamamen yıkıldığını belirtti. Uluslararası yardım kuruluşlarından sağlık merkezlerini korumaya yönelik çağrıda bulunan Sağlık Bakanlığı, aynı zamanda acil tıbbi yardım talebinde bulundu. İsrail işgalinin geçiş noktalarını kapatarak bölgedeki hastaneleri besleyen elektrik santralleri için yakıt sevkiyatını durdurduğunu belirten Bakanlık, bu durumun yoğun bakım üniteleri ve hayati hizmetlerin ihtiyacı olan elektriği alamamasına neden olduğunu belirtti. Yetkililer, aşırı kalabalık nedeniyle hastaların yurtdışına sevkiyatı talebinde bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FilistinSağlık BakanıDr. Yousef Abu ReashICRCDSÖBM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etkisizleştirilmiş AIDS'ten, 48 çocuğa bağışıklık sistemi sağlandı
Etkisizleştirilmiş AIDS'ten, 48 çocuğa bağışıklık sistemi sağlandı
Araştırma: İkinci doz Covid-19 aşısının ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor
Araştırma: İkinci doz Covid-19 aşısının ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor
Johnson, İsrail ve Filistin’e itidal çağrısında bulundu
Johnson, İsrail ve Filistin’e itidal çağrısında bulundu
Ahmedinejad, Haziran’daki seçimlere katılıyor
Ahmedinejad, Haziran’daki seçimlere katılıyor
Rusya’dan İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk teklifi
Rusya’dan İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk teklifi
'Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz'
'Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz'
İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi
İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi
Hamas İsrail'e 130 roket attı
Hamas İsrail'e 130 roket attı
Libya'da toplu bulunan mezarlarda artış
Libya'da toplu bulunan mezarlarda artış

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma