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Filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, “İsrail’in 52 yıllık Filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal” ifadelerini kullandı.

Filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, “İsrail’in 52 yıllık Filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal” ifadelerini kullandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:30
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Filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal

ABD - 

ABD’nin New York şehrinde gerçekleşen BM Genel Kurulu’nun Üçüncü Komitesi’nde Lynk, komiteye yıllık raporunu sundu. Raporda, Filistin’de yaşanan insan hakları ihlallerine vurgu yapan Raportör, “İsrail’in 12 yıldan beri Gazze’ye uyguladığı abluka dünyanın gündeminde ilk sırada olması gerekiyor. 2018 yılının Mart ayından beri 200’den fazla silahsız Filistinli öldürüldü. 33 bin tanesi de yaralandı. Ayrıca Gazze nüfusunun yarısından fazlasının gıda güvencesi yok. Yine Gazze halkının yarısı işsiz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Michael LynkİSRAİLFilistin
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