Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Türk ve Gürcü akademisyenler ‘HIV ve AIDS’e karşı öğrencileri bilinçlendirdi
Türk ve Gürcü akademisyenler ‘HIV...
Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Koronovirüs salgınına karşı probiyotik dopingi
Koronovirüs salgınına karşı probiyotik dopingi
'Etkin Kütüphane Projesi' hayata geçirildi
'Etkin Kütüphane Projesi' hayata geçirildi
Bakan Kasapoğlu özel sporcularla bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu özel sporcularla bir...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Filipinler’de silahlı kişi AVM’de 50 kişiyi rehin aldı, temaslar sürüyor

Filipinler’de güvenlik görevlisi, işine son verildiği AVM’ye silahla girerek yaklaşık 50 kişiyi rehin aldı. Polis, saldırgan ile temaslarını sürdürürken, AVM çevresinde özel kuvvetlerin toplandığı belirtildi. Öte yandan, saldırganın insanları rehin aldığı sırada bir kişinin vurulduğu ancak durumunun iyi olduğu bildirildi.

02 Mart 2020 Pazartesi 13:30
2 Okunma
Filipinler’de silahlı kişi AVM’de 50 kişiyi rehin aldı, temaslar sürüyor

FİLİPİNLER - Filipinler merkezli gazete Sun Star Manila’nın haberine göre, güvenlik görevlisi Archie Paray, yakın zaman önce işine son verildiği AVM’ye silahla girerek yaklaşık 50 kişiyi rehin aldı. Rehin aldığı sırada ateş açtığı belirtilen Paray’in bir kişiyi vurduğu; vurulan kişinin yaralı olarak AVM’den çıkarılmasına izin verdiği belirtildi. Haberde, saldırganın polisten eski iş arkadaşları ve basın ile konuşmayı talep ettiği bildirildi.

SALDIRGANIN GEREKÇESİ: HAKSIZ MUAMELE

Saldırganla iletişimleri sürdüren polis ekiplerinden yapılan açıklamada, saldırganın AVM’de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, işinden kovulunca bunalıma girdiği ve kovulmasını 'haksız muamele' olarak değerlendirdiği ifade edildi. Öte yandan, saldırganın insanları rehin aldığı sırada eski iş arkadaşlarından da yardım istediği belirtildi.

Ayrıca yerel medya, polisin saldırganla iletişimi sürdürdüğünü belirtirken; AVM binası çevresinde polis özel timinin ve özel kuvvetlerin de bina çevresinde hazırlıklarına başladığını duyurdu.

DHA

Son Güncelleme: 02.03.2020 13:50
Anahtar Kelimeler:
FilipinlerAVM50 Kişiyi Rehin Aldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran’da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 66’ya yükseldi
İran’da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 66’ya yükseldi
Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3048’e yükseldi
Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3048’e yükseldi
Kuzey Makedonya: Olası göçmen dalgasına hazırız
Kuzey Makedonya: Olası göçmen dalgasına hazırız
İranlı meclis üyesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İranlı meclis üyesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Filipinler’de AVM'de en az 20 kişi rehin alındı
Filipinler’de AVM'de en az 20 kişi rehin alındı
Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2 bin 978'e yükseldi 
Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2 bin 978'e yükseldi 
Rejimin saldırılarından kaçıp, mezarlığa sığındılar
Rejimin saldırılarından kaçıp, mezarlığa sığındılar
ABD ve Afganistan 'ortak bildiri' yayınladı
ABD ve Afganistan 'ortak bildiri' yayınladı
NATO, Türkiye'nin yanındadır
NATO, Türkiye'nin yanındadır

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı