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Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem: 3 ölü, 8 yaralı

Filipinler'de sabah saatlerinde Mindanao Adası’nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı ve bir otelin de çöktüğü belirtildi.

Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem: 3 ölü, 8 yaralı

Filipinler'de sabah saatlerinde Mindanao Adası’nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı ve bir otelin de çöktüğü belirtildi.

31 Ekim 2019 Perşembe 13:29
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Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem: 3 ölü, 8 yaralı

FİLİPİNLER - Filipinler Volkan ve Deprem Bilim Enstitüsü’nün açıklamasına göre, 6,5 büyüklüğündeki deprem yerel saat ile 09.11’de Cotabato şehrinin Tulunan bölgesinde meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre bölge şehirlerden de hissedilen depremde, 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı ve bir otel de çöktü. Önceki depremlerde zarar gördüğü için boşaltılan otelin çökmesi sırasında içeride kimsenin olmadığı belirtildi.

Öte yandan bugün meydana gelen depremde birçok yapının zarar gördüğü ve bu yüzden güveliğin sağlanması adına eğitime ara verildiği ve bazı iş yerlerinin de tatil edildiği duyuruldu.

Mindanao Adası'nda 29 Ekim'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve ardından 2 ile 5 büyüklüğünde depremler meydana gelmeye devam etmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FilipinlerDeprem
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