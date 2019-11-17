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Fatih’in sondaja başlayacak olması Rumları gerdi

Fatih’in sondaja başlayacak olması Rumları gerdi

Fatih’in sondaja başlayacak olması Rumları gerdi

Fatih’in sondaja başlayacak olması Rumları gerdi

17 Kasım 2019 Pazar 12:49
9 Okunma
Fatih’in sondaja başlayacak olması Rumları gerdi

LEFKOŞA (DHA) 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Türkiye’nin Karpaz burnu açıklarında sondaj faaliyeti başlayacağı yönündeki açıklaması Rumların tepkisini çekti. Rum Başkanlık Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, tüm sondajları sona erdirsin" denildi. 

Türkiye’nin, bölgede yasadışı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen açıklamada, "Türkiye'nin Rumların egemenlik haklarını çiğnediği" savunuldu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarıyla, "uluslararası hukuku ve AB hukukunu kışkırtıcı düzeyde küçümsediği" kaydedilen açıklamada, KKTC’nin TPAO’ya söz konusu araştırmalar için yetki verdiği argümanının hiçbir yasallığı bulunmadığı öne sürüldü.

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de, "Türkiye’nin söz konusu eylemlerle Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıs müzakerelerinin sonucunu etkileyecek tavizler vermeye mecbur bırakacak yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığını" öne sürdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihSondaj GemisiKKTCTürkiyeEnerjiGKRY
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