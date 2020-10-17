ERMENİSTAN, SİVİLLERİ UYKULARINDA VURDU

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti. Ermeni ordusu, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri "orta menzilli balistik" füzeyle uykudayken vurdu.







Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 40'den fazla evin yıkıldığını duyurdu.

BALİSTİK FÜZEYLE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Öte yandan, Ermeni güçlerinin Gence'deki sivilleri "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda Scud tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.





ENKAZ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı (DHA) ekiplerinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, arama kurtarma çalışamalarına arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı ifade edildi.







Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik ikinci saldırısında meydana gelen tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Güvenlik güçleri, saldırıda enkaz altında kalan altın, manat banknotu gibi ziynet eşyaları ile çocuklara ait oyuncak ayı, bebekler, çok sayıda fotoğraf albümü etrafa yayıldı. Yıkılan bir evin içerisinde demir kabın içerisinde ekmek dikkat çekerken, bölgeye gelen Olağan Üstü Haller Başkanı Kemalletin Heyderov, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.







DHA'ya konuşan Heyderov, “ Burada çokça ev yıkılmış, çok üzücü bir durum. Buradaki bütün zarar devletimizce karşılanacaktır." diye konuştu. Öte yandan, sivillerin de arama kurtarma ekiplerine destek olurken, bölgede 4 arama kurtarma köpeği çalışmalara destek veriyor.