Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1189
ALTIN
484.516
DOLAR
7.9072
STERLİN
10.3027
EURO
9.2973
Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak
Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu...
Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı
Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı
SMA hastası minik Öykü'nün tedavisi için sadece 47 gün kaldı
SMA hastası minik Öykü'nün tedavisi...
Kara deliğin yıldızı sarmal şekilde yok edişini görüntüledi
Kara deliğin yıldızı sarmal şekilde...
“Baş ağrıları beyin tümörünün habercisi olabilir”
“Baş ağrıları beyin tümörünün habercisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan’da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik misket bombası ve fosfor gazı kullandığının tespit edildiği bildirildi. Azerbaycan Hukuki ve insan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev konuyla ilgili ilk kez Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Aliyev “Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:37
25 Okunma
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'

AZERBAYCAN - Yarbay Aliyev, “Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 adet patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Bunun yanında Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.



Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Terter kentinde sivilleri hedef alan saldırısının ardından, iki devlet arasındaki çatışmalar 18’inci gününde de devam ediyor. Ateşkese rağmen Ermenistan tarafından açılan ateşle ülkenin en büyük ikinci kenti olan Gence’de 10 sivil hayatını kaybetti. Çatışmalar sürerken Ermenistan tarafından işgal edilen 36 kent kurtarılarak, Azerbaycan askerlerince kontrol altına alındı.



27 Eylül’den bugüne kadar Ermenistan tarafından yapılan saldırılarda 42 sivil hayatını kaybederken 20 sivil ise yaralandı. 1479 müstakil konut, 66 yüksek katlı konut ve 241 işletme de maddi hasar meydana geldi.



SAVAŞ KANUNLARI HİÇE SAYILIYOR

Ermenistan tarafından yapılan saldırılarda zaman zaman patlamamış bombalara ve mühimmatlara da rastlanıyor. Bombalar içerisinde savaş hukukunda kullanılması yasak olan misket bombası ve fosfor gazının kullanıldığı Azerbaycan askeri yetkililer tarafından tespit edildi. Azerbaycan Hukuki ve İnsan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev, Ermenistan’ın kanunları çiğneyerek sivilleri hedef aldığını söyledi.



Saldırılarda sivil halkın yaşadığı yerleşim yerlerindeki binaların dahi zarar gördüğünü de ifade eden Aliyev, Ermenistan’ın Rusya menşeli silahları kullandığını aralarında misket bombası ve fosfor gazının olduğunu da ifade etti.



Azerbaycan Hukuki ve İnsan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev şöyle konuştu:

“Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Ayrıca Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.



FOSFOR GAZI VE MİSKET BOMBASI

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir. Misket bombası ise ‘Salkım bomba’ olarak da anılır. Bomba içinde bombalar barındıran bu silah atıldığı yerde çok geniş alana yayılarak büyük zarar vermektedir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ermenistan OrdusuMisket BombasıFosfor Gazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya’da ikinci koronavirüs aşısı da tescil edildi
Rusya’da ikinci koronavirüs aşısı da tescil edildi
Kelbecer’deki Ermeni füze sistemleri etkisiz hale getirildi
Kelbecer’deki Ermeni füze sistemleri etkisiz hale getirildi
DSÖ uyardı: ‘Sürü Bağışıklığı’ bir seçenek değil
DSÖ uyardı: ‘Sürü Bağışıklığı’ bir seçenek değil
Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu
Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu
Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor
Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor
Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin bilançoyu açıkladı
Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin bilançoyu açıkladı
İmamali Rahman, 5. kez seçildi
İmamali Rahman, 5. kez seçildi
Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda
Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda
Tatar ve Akıncı ikinci turda yarışacak
Tatar ve Akıncı ikinci turda yarışacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma