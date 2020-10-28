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Ermenistan Berde'yi vurdu: 13 ölü

Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi. Saldırıda, 60'tan fazla kişi yaralandı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 14:55
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Ermenistan Berde'yi vurdu: 13 ölü

AZERBAYCAN - Bakanlık açıklamasında ateşkesi ihlal eden Ermeni silahlı kuvvetlerinin Berde kentine füzel saldırısında bulunduğunu ve an itibariyle en az 13 sivilin öldüğünü belirtti. Bakanlık açıklamasında "Şu an itibariyle en az 13 sivil öldü ve çok sayıda sivil yaralandı! Bu insanlığa karşı suçtur!" dedi. 

ÖLÜ SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi. Saldırıda, 60'tan fazla kişi yaralandı.


Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan insani amaçlı ateşkesi, Erivan tarafı yine bozdu. Berde şehrine Ermeni mevzilerinden füze atışları gerçekleştiren işgalci güçler, sivillerin bulunduğu alanları hedef aldı. Saldırılarda ölü sayısının 19’a yükseldiği, 60 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermeni güçlerinin atışları, hasara neden oldu.


SALDIRIDA ÖLEN SİVİLLER DEFNEDİLDİ


Ermenistan'ın dün misket bombasıyla düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden biri çocuk dört Azerbaycanlı sivilin cenazeleri defnedildi. Saldırıda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Aysu İskenderova'nın cenazesi, düzenlenen törenle köydeki mezarlıkta toprağa verildi. Öte yandan, törene katılan yakınları, gözyaşlarına hakim olmadı. Vatandaşlar, Ermenistan saldırısını lanetledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Berdeyi VurduAzerbaycan
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