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ERMENİSTAN, AZERBAYCAN'A SALDIRDI

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında bu sabaha karşı yine tansiyon arttı. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

27 Eylül 2020 Pazar 10:20
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ERMENİSTAN, AZERBAYCAN'A SALDIRDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı. Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.


HAVAN MERMİSİ ŞARAPNELLERİ GÖRÜNTÜLENDİ


Sabah saatlerinde Ermeni güçler sivil yerleşim birimlerini top atışına tuttuğu ifade edilirken, evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarının ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi



 Olayla ilgili ilk görüntülerde, Ermeni güçleri tarafından Azerbaycanlı sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıda evlere isabet eden havan mermisinin patlamasıyla saçılan şarapneller görüldü. Saldırıda Karabağlı sakini, 59 yaşdakindaki Beykişi Zeynalov adlı vatabdaşın ağır yaralandığı ifade edildi.


AZERBAYCAN'DAN SALDIRILARA MİSLİYLE KARŞILIK


Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanSaldırıSavaş
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