Erdoğan: Rusya’dan da tahıl sevkiyatı başlasın

HIRVATİSTAN - Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Tahıl sevkiyatı hakkında gelen soru üzerine Erdoğan "Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir, devam ettirmektir. Bir taraftan Rusya’ya yaptırımlar sürerken kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin’i de rahatsız etmektedir. Şimdi biz de istiyoruz ki Rusya’dan da tahıl sevkiyatı başlasın" dedi



Basın toplantısında konuşma yapan Erdoğan 6 yıl aradan sonra Zagreb’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek “Önceki yıllarda Hırvatistan’da yaşanan deprem felaketinde yardıma koşan ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Hırvatistan da geçen yıl ülkemizdeki orman yangınlarında bir söndürme uçağı göndererek dayanışmasını ortaya koymuştur. Bugünkü görüşmelerimizde bu anlayışla ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Nitekim bugün burada üç anlaşma imzalandı” ifadelerini kullandı.



TİCARET HACMİ 1 MİLYAR DOLARI AŞACAK



Erdoğan bölgedeki gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek “Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ele alıp, etraflıca değerlendirme fırsatımız oldu. Her düzeyde karşılıklı temas ve ziyaretler yeniden ivme kazandı. 2 Ekim’de Bosna Hersek’te yapılacak seçimi de yine etraflıca değerlendirme imkanımız oldu. Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Bu yaklaşık yüzde 41 artıştır ve biz de bunu daha ileri taşımanın gayreti içinde olacağız” dedi.



İki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl şimdiden 760 milyon doları aştığını ifade eden Erdoğan, yıl sonunda 1 milyar dolarlık hedefin rahatlıkla geçileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TİKA’nın desteğiyle Sisak kentinde inşa edilen İslam Kültür Merkezi’nin açılışının yapacağını belirterek “İslam Kültür Merkezi’nin inşasına Hırvatistan’ın verdiği destek için Değerli meslektaşım, mevkidaşım Milanoviç’e çok teşekkür ediyorum” dedi.



Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;



“İki ayrı operasyonla Hırvat gümrük makamlarınca yakalanarak geçtiğimiz Kasım ve Mart aylarında Türkiye’ye iade edilen tarihi eserler konusundaki örnek işbirliğimiz de takdire şayandır. Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları sürdürmektedir. Görüşmelerimizde Güneydoğu Avrupa’nın barış ve istikrarının korunması, güçlendirilmesi için birlikte atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde bulunduk. Bosna Hersek’in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne, Avrupa entegrasyonuna olan desteğimizi bir kere daha vurguladık.”



DAYTON ANLAŞMASI



Basın mensuplarından gelen soru üzerine Erdoğan “Tabi Bosna Hersek’le ilgili olarak ziyaretimde liderle yaptığım görüşmede, ‘bu iş sıkıntı itibariyle nereden geliyor’ denilirse bana göre Dayton’dan geliyor. Dayton, Bosna Hersek’te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır. Ama o günün şartlarında bunu bizzat rahmetli Aliya’dan dinledim, ‘başka yapacak herhangi bir şeyimiz yoktu ve biz o zaman zoraki imzayı attık’ dedi. Demek ki memnun değildi. Ama şu anda burada Boşnaklar var, Sırplar var, Hırvatlar var. Ve bunları da temsil eden liderleri var. Burayla ilgili kararı, bu liderler kendi aralarında anlayışla bir araya gelerek vermeli” dedi.



ÖZBEKİSTAN SEYAHATİ



Ukrayna’dan devam eden tahıl sevkiyatı ve planlanan Özbekistan resmi ziyaretiyle ilgili gelen soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti;



“Tahıl sevkiyatında zaten şu an itibariyle biliyorsunuz Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok. Fakat Sayın Putin’in tabi haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir, devam ettirmektir. Bir taraftan Rusya’ya yaptırımlar sürerken kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin’i de rahatsız etmektedir. Şimdi biz de istiyoruz ki Rusya’dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Bunun da beklentisi içerisindeyiz. Burada gecikme var, bunu aşmak için Semerkant’ta Putin’le bu konuları da etraflıca ele alacağız, görüşeceğiz. Ve temennimiz odur ki bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını başlatalım ve gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım. Tabi hepsinden öte enerji konusu var. Enerjide fiyatlar yükseliyor ve şu anda Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içerisinde. Rakamlar çok yüksek ve bu yüksek rakamlarla da Batı veya Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde.”