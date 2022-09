Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değildir

SIRBİSTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenledi.



İkili anlaşmaların imzalanmasından sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, Sırbistan’la kimlikle seyahat kapsamında imzalanan protokolün önemine vurgu yaparak, “Az önce Vuçiç ile hem ikili ardından heyetlerarası formatta son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ilişkilerimizi kapsamlı şekilde, etraflıca ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Başta Bosna Hersek’teki gelişmeler olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunduk. Sırbistan’la mükemmel düzeydeki ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Kimlikle seyahat konusunda az önce imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. Nitekim bu yıl itibarıyla Sırbistan’dan ülkemize 300 bin turist geldi. Bu demektir ki bu kimlikle başladığı andan itibaren hem sayı yükselecek, sayının yükselmesiyle kalmayacak iş adamlarımız karşılıklı olarak yapacakları seyahatleri çok daha kolaylıkla gerçekleştirecektir” dedi.



Erdoğan, Sırbistan’ın bu anlaşmaya dahil olan 6’ncı ülke olduğunu belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova’dan sonra Sırbistan karşılıklı olarak çipli kimlikle seyahatin mümkün hale geldiği 6’ncı ülke olacak, bu arada malum dün aynı zamanda Bosna Hersek’le de ilk adımı attık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da bunun ilgili imzalar atılacak” ifadelerini kullandı.



“5 MİLYAR DOLARLIK HEDEFE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”



Sırbistan-Türkiye ekonomik ilişkilerinin de gelişmeye devam ettiğini ifade eden Erdoğan, “Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz işbirliğimizin adeta dinamosu niteliğini taşıyor. Ticaret hacmimiz, istikrarlı artış eğilimini salgın koşullarına rağmen sürdürdü. Geçtiğimiz sene yüzde 33’ün üzerinde bir artışla 2 milyar dolarlık seviyeye yaklaştık. Ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşmak için de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum. Gerek bunu ikili görüşmemizde teyit ettiğimiz gibi aynı zamanda heyetlerarası görüşmemizde de teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ile iştirak edeceğimiz Türkiye-Sırbistan İş Forumu, bu iradenin göstergesidir. Müteahhitlerimiz Sırbistan’da bugüne kadar 847 milyon dolar değerinde, toplam 50 projeye imza attı. Bu vesileyle, müteşebbislerimize verdiği destekten doları kıymetli dostum Vuçiç’e şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“TİKA, 2022 SONUNDA 350 PROJE GERÇEKLEŞTİRECEK”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKA’nın Sırbistan’da 2022 sonuna kadar 350 proje gerçekleştireceğini duyurarak, “Yapımı tamamlanan Yeni Pazar-Tutin devlet yolu da Sayın Vuçiç’in bu vizyoner yaklaşımının eseridir. TİKA Sırbistan’da 2022 sonu itibarıyla 350 adet proje ve faaliyet gerçekleştirmiş olacak. Ortak tarihi ve kültürel mirasımız, Bayraklı Camii’nin restorasyonuna en kısa sürede başlayacağız. Her yıl Avrupa’da yaşayan çok sayıda vatandaşımız Türkiye’ye karayoluyla seyahatlerinde Niş şehrinde konaklıyor. Bu nedenle Niş’te konsolosluk büromuzu faaliyete geçirdik. Konsolosluk büromuz hem vatandaşlarımıza hizmet edecek hem de ticari, ekonomik, kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.



“KOSOVA KONUSUNDA UZLAŞI SAĞLANMASINDAN MEMNUNUZ”



Geçen haftalarda Kosova ve Sırbistan arasında krize neden olan olaylara ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Görüşmelerimizde Balkanlar’da barış ve istikrara atfettiğimiz önemi bir kez daha teyit ettik. Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlu hususlarda da en kısa sürede anlaşmaya varılmasını temenni ediyoruz. Her daim sorunların diyalog yoluyla çözülmesini samimiyetle destekledik, destekliyoruz. Yardımımız talep edildiğinde, tüm imkanlarımızla yapıcı ve tarafsız bir anlayışla gereken katkıyı veriyoruz. Bosna Hersek’teki üç toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

"RUSYA HAFİFE ALINACAK BİR ÜLKE DEĞİL"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşını ve Avrupa’nın Rusya’ya yönelik politikalarını değerlendirdi. Erdoğan, “Rusya’yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Ne oldu? Rusya doğal gazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa’da yükseldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor; bu kışı nasıl atlayacağız? Bunları daha önce niye düşünmediniz? Elinde bu kadar önemli bir değer var Rusya’nın, bunları daha önceden düşünmeniz gerekirdi. Şu anda stoklar ne durumda diye bunun konuşulması, bunun tartışılması yapılıyor. Burada tabi ki Rusya herkes ona saldırınca, o da elindeki imkanlarını, silahlarını ne yapacaktır, kullanacaktır. Olay bu kadar basit. Temenni ediyoruz ki bir an önce neticeye varıp, bu işi bitirmek. Bu işin bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden yakalanmış olsun” dedi.



“DENGE POLİTİKASI GÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”



Erdoğan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasında denge politikası gütmeye devam edeceğinin altını çizerek, “Her şeyden önce Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük bundan sonra da denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Zira şu anda Batı’nın -isim saymaya falan gerek yok- takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı, tahrik üzerine yürütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almak da mümkün olmayacaktır. Nitekim şu anda bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Bu savaşın kazananı yok ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. Bunca insan ölüyor” diye konuştu.