Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
121475
ALTIN
294.762
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6620
EURO
6.5369
DEVLETİN SEVİLEN BÜROKRATI MANİSA'DA
DEVLETİN SEVİLEN BÜROKRATI MANİSA'DA
“Aşk emek vereni asla terk etmez”
Son Dakika
Burak Artuner söyleşisi
Metrobüsün motor kısmı yandı
Metrobüsün motor kısmı yandı
Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 5-1
Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo...
Bahçeli: CHP'yle birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar
Bahçeli: CHP'yle birlikte Kanal İstanbul'a...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erdoğan'dan Berlin'de kritik görüşmeler

Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Erdoğan, daha sonra zirvenin yapılacağı merkezde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile de sohbet etti.

Erdoğan'dan Berlin'de kritik görüşmeler

Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Erdoğan, daha sonra zirvenin yapılacağı merkezde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile de sohbet etti.

19 Ocak 2020 Pazar 17:11
7 Okunma
Erdoğan'dan Berlin'de kritik görüşmeler


ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI SARRAC İLE GÖRÜŞTÜ
Almanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI SARRAC İLE GÖRÜŞTÜ
Almanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.
ERDOĞAN’I, LİBYA ZİRVESİ ÖNCESİ MERKEL VE GUTERRES KARŞILADI
Libya Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.


ERDOĞAN, İTALYAN VE FRANSIZ LİDERLERLE SOHBET ETTİ
Libya Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti.


DHA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanBerlinGöüşmeZirveönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türklerin bulunduğu yere bombalı araçla saldırı
Türklerin bulunduğu yere bombalı araçla saldırı
Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu
Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu
Rejimin İdlib’e saldırısında ölenlerin sayısı 19’a yükseldi
Rejimin İdlib’e saldırısında ölenlerin sayısı 19’a yükseldi
Rusya’da hükümet istifa etti
Rusya’da hükümet istifa etti
Lavrov: Libya süreci bitmedi
Lavrov: Libya süreci bitmedi
Ruhani: Suçlular mutlaka cezalandırılmalı
Ruhani: Suçlular mutlaka cezalandırılmalı
Rum tarafından Türkiye’ye işbirliği çağrısı
Rum tarafından Türkiye’ye işbirliği çağrısı
Melbourne kentinin hava kalitesi 'en kötü' seviyede
Melbourne kentinin hava kalitesi 'en kötü' seviyede
Trump sahaya indi
Trump sahaya indi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans