Erdoğan'dan Berlin'de kritik görüşmeler



ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI SARRAC İLE GÖRÜŞTÜ

Almanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI SARRAC İLE GÖRÜŞTÜ

Almanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

ERDOĞAN’I, LİBYA ZİRVESİ ÖNCESİ MERKEL VE GUTERRES KARŞILADI

Libya Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.





ERDOĞAN, İTALYAN VE FRANSIZ LİDERLERLE SOHBET ETTİ

Libya Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti.



