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Erbil’de Türk diplomatların da bulunduğu restoranda silahlı saldırı

Irak’ın Erbil kentinde restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 Türk diplomatın hayatını kaybetti.

Erbil’de Türk diplomatların da bulunduğu restoranda silahlı saldırı

Irak’ın Erbil kentinde restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 Türk diplomatın hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:43
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Erbil’de Türk diplomatların da bulunduğu restoranda silahlı saldırı

Irak (DHA)

Türkiye’nin Erbil konsolosluğuna yakın bir noktada Kırklar caddesi üzerinde bulunan bir restoranda silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında Türk muavin konsolos ve 2 konsolosluk çalışanının da restoranda olduğu belirtildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı.

Açıklamayı yapan Erbil İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nezhet Abdulgani olay yerinde emniyet güçlerinin çalışma yapmakta olduğunu, silahlı iki kişinin yakalanması için çalışma başlattığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErbilTürk Diplomatönce VatanSilahSaldırı
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