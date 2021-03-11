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Endonezya’da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü, 39 yaralı

Endonezya’da öğrencileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı.

11 Mart 2021 Perşembe 09:44
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Endonezya’da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü, 39 yaralı

Başkent Cakarta’da Batı Cava bölgesinde, ortaokul öğrencileri, veliler ve öğretmenlerin bulunduğu otobüs, virajlı yolda kaza yaptı. Kazada 27 kişinin öldüğü 39 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 13'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Hayatını kaybedenler arasında öğrenciler ve sürücü de bulunuyor.

Polis soruşturmayı sürdürürken, otobüsteki yolculardan bazılarının kazanın nedeninin fren arızası olduğunu ifade ettiği belirtildi.

ENDONEZYA’DA ALT YAPI NEDENİYLE TRAFİK KAZALARI YAYGIN

Düşük güvenlik önlemleri ve alt yapı nedeniyle Endonezya'da trafik kazalarının yaygın olduğu ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaöğrenciTrafik KazasıServisOtobüs
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