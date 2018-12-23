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Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı 222'ye yükseldi

Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı 222'ye yükseldi

Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı 222'ye yükseldi

Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı 222'ye yükseldi

23 Aralık 2018 Pazar 20:51
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Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı 222'ye yükseldi

Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısının 222'ye yükseldiği ve 843 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 222'ye çıktığını, yaralı sayısının 843 olduğunu açıkladı.

Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı 

Bölgede 28 kişinin kayıp olduğunu aktaran Nugroho, bölge genelinde 556 ev, 9 otel ile 350 bot ve teknenin zarar gördüğünü ifade etti.

Nugroho ayrıca Banten bölgesi ve Lampung kentinin güneyinde tsunami nedeniyle büyük hasar oluştuğunu kaydetti.

BNPB yetkilileri de bölgede bulunan Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıkladı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Tsunaminin etkilendiği bölgelerde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahil şeridindeki birçok turistik alanın tsunamiden olumsuz etkilenmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 1500'e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaTsunami
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