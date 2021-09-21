Emine Erdoğan, ‘Afrika Seyahatlerim’ adlı ilk kitabının tanıtımını New York’ta yaptı

ABD - Emine Erdoğan, tanıtımda yaptığı konuşmasına, BM’nin gündeminde yer tutan barışın korunmasından, yoksullukla mücadeleye, insan haklarından, iklim değişikliğine kadar birçok başlıktan Afrika ülkelerinin orantısız biçimde etkilendiğini belirterek başladı. Emine Erdoğan, öte yandan Afrika’nın iki binin üzerinde dil ve etnik topluluğa sahip, 1 milyarı aşkın nüfusu olan büyük bir zenginlik olduğuna vurgu yaparak, bu potansiyelin Afrika’yı 21’inci yüzyılın parlayan yıldızı yapacağına canı gönülden inandığını dile getirdi.



“DÜNYANIN NERESİNE DAĞILMIŞ OLURSAK OLALIM İNSANLIK TEK VE BÜTÜN BİR AİLEDİR”



Türkiye’nin 2005 yılında başlattığı Afrika açılımının Afrika ile olan kadim dostluğun perçinlenmesine vesile olduğunu ifade eden Emine Erdoğan konuşmasının devamında Afrika seyahatlerine atıf yaparak, “Bende ayrı ayrı hatıraları olan her bir yolculukta, endişenin, neşenin, gözyaşının, dünyanın her yerinde aynı olduğuna yakından şahit oldum. İnsanlığın bütün duygularının evrensel olduğunu içselleştirdim. Anne kalbinin evrensel ritmini işittim. Dünyanın neresine dağılmış olursak olalım insanlık tek ve bütün bir ailedir. Bu bakış açısına sahip olmak, din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, kardeşçe kucaklaşmanın anahtarıdır. Birbirinden zengin kültürler barındıran eşsiz Afrika coğrafyasını keşfetme heyecanı sırasında, ‘öteki’ni değil, yakınlıkları keşfettim. Yüzyıllar boyunca sömürgeye, yoksulluğa konu olmuş Afrika’nın, bambaşka bir yüzünü gördüm” diye konuştu.



Afrika’ya yaptığı yolculukların insanlık ailesine karşı olan sorumluluklarını derinden hissettirdiğini dile getiren Emine Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Türk milleti, tarihi boyunca bu öğretiyi bir yaşam kültürü hâline getirmiştir. Dünyanın neresinden bir ah yükselse, Türkiye oraya insani yardım taşımıştır. Bu miras, hayatım boyunca manevi pusulam oldu. Öte yandan, annem Hayriye Hanım’ın, ismiyle müsemma hayırsever kişiliğinin izdüşümü olan bu vicdan mirasını, ben de torunlarıma bırakmak istedim. 'Öteki' değil, 'biz' diyebilmenin güzelliğini insanlara hediye edebilirsem ne mutlu bana. Umarım, naçizane bir araya getirdiğim bu satırlar, kalpten kalbe ulaşan bir sevgi köprüsü kurar.”



Emine Erdoğan, “Bu kitap Afrika seyahatlerim öncesinde yaptığımız çok yönlü hazırlıklara, bizleri hep güler yüzleriyle karşılayan First Lady dostlarımın verdiği bilgilere, büyükelçilerimiz ve eşlerinden öğrendiklerime ve sıcak Afrika insanlarının gözlerinden okuduklarıma dayanıyor. Her birine, bana öğrettikleri için, şükran borçluyum” diyerek sözlerini tamamladı.



Emine Erdoğan’ın, ‘Afrika Seyahatlerim’ adlı kitabının tanıtımına; Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı’nın eşi ile Brundi, Kuzey Makedonya, Litvanya, Maldivler, Sierra Leone ve Komorlar First Leydilerinin yanı sıra, Eritre Daimi Temsilcisi Sophia Tesfamarian, Rwanda Daimi Temsilcisi Valentine Rugwabiza, Dışişleri, Millî Savunma ve Ticaret Bakanlarının eşleri, milletvekilleri ve STK temsilcileri katıldı.



Tanıtımda Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina Mohammed de bir konuşma yaptı.



Afrika’nın, halkları ve kültürlerinin, yaşadığı zorlukların ve en çok da gençlerinin, kadınlarının ve kızlarının hayatını değiştirme fırsatlarını gözler önüne seren bu etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Mohammed, “Bu kitabın Afrika ile ilgili benzer girişimlere ilham vermesini umuyorum ve bu umudumun buradaki birçok kişi tarafından paylaşıldığını biliyorum” dedi.



Türkiye’nin 2005 yılında Afrika girişiminin başlamasından bu yana BM’nin Türkiye ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın da (TİKA) aralarında bulunduğu Türk kuruluşları ile birlikte Afrika’da kalkınma projelerine imza attığını vurgulayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Mohammed, Kovid-19 salgınının Afrika’daki kalkınma projeleri de etkilediği bu dönemde, Türkiye’nin ortak olduğu sürdürülebilir kalkınma projelerinin her zamankinden daha önemli olduğunu kaydetti.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Mohammed, Emine Erdoğan’a, “Bu kitaptaki çağrınız gelişmekte olan ülkeleri insan merkezli olmaya ve insana öncelik vermeye teşvik etmesi bakımından olağanüstü bir örnek sunuyor. Liderliğiniz ve dostluğunuz için ve kimsenin geride kalmayacağı sürdürülebilir bir gelecek kurma çalışmalarımıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim” diye seslendi.



KİTABININ TÜM GELİRİ, AFRİKALI KADIN VE ÇOCUKLARA SAĞLIK VE EĞİTİM YARDIMI OLARAK ULAŞTIRILACAK



Afrika Birliği BM nezdinde Daimi Gözlemcisi Büyükelçi Fatima Kyari Mohammed kitap hakkında şunları kaydetti: “Bu çok güzel bir girişim, tüm gelirlerinin ihtiyacı olan kadınlara ve çocuklara gidecek olması da memnuniyet verici. Kitap, Afrika ile ilgili farklı bir perspektif sunuyor. Afrika yalnızca açlık, fakirlik ve hastalık değildir. Kaynaklarla dolu, muhteşem bir kıtadır. Bu kitap Afrika ile ilgili anlatıyı değiştirmek için güzel bir fırsat.”



Emine Erdoğan, annesi Hayriye Hanım'a atfettiği "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabında, 2014-2020 yıllarında; Cezayir, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Cibuti, Somali, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad, Tunus, Moritanya, Mali, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Gambiya ve Senegal olmak üzere 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer verdi. "Afrika Seyahatlerim" kitabının tüm gelirinin, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi’ne bağışlanarak, Afrikalı kadın ve çocuklara, sağlık ve eğitim yardımı olarak ulaştırılacağı belirtildi.