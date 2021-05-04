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EMA Çin aşısı Sinovac için ön değerlendirme sürecini başlattı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Çin aşısı Sinovac için ön değerlendirme sürecinin başlatıldığı duyurdu.

04 Mayıs 2021 Salı 14:01
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EMA Çin aşısı Sinovac için ön değerlendirme sürecini başlattı

BELÇİKA - Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Türkiye'de de kullanılan Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı. Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada, “EMA’nın insan ilaçları komitesi (CHMP), Sinovac Life Sciences tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ön değerlendirme sürecinin başlattı. CHMP'nin sıralı incelemeyi başlatma kararı, laboratuvar çalışmalarından (klinik olmayan veriler) ve klinik çalışmalardan elde edilen ön sonuçlara dayanmaktadır. Bu çalışmalar, aşının, Kovid-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'yi hedefleyen antikorların üretimini tetiklediğini ve hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa İlaç AjansıÇin AşısıSinovac
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