Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1402
ALTIN
443.327
DOLAR
7.9471
STERLİN
10.9152
EURO
9.4018
Adana'da 1.252 adet konut satışa sunuldu
Adana'da 1.252 adet konut...
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik icradan satılık
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik...
Fatih Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Fatih Belediyesi 40 zabıta...
Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak
Yalova İli Termal Belediyesi...
5906 m² tarla icradan satılık
5906 m² tarla icradan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Elon Musk: Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz

Ünlü girişimci Elon Musk, Tesla otomobil satışlarında 2021 sonu itibarıyla ödeme şekli olarak Bitcoin’in kabul edileceğini açıkladı.

24 Mart 2021 Çarşamba 13:00
3 Okunma
Elon Musk: Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz

ABD - ABD’de ünlü girişimci ve Tesla CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla otomobil satışlarında 2021 sonu itibarıyla Bitcoin’in de kabul edileceğini duyurdu. Musk, “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin'leri doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüştürülmeksizin Bitcoin olarak saklanacak. Bitcoin ile ödeme özelliği, ABD dışında bu yılın sonlarında kullanılabilecek” dedi.

BILL GATES: ELON’DAN DAHA AZ PARANIZ VARSA DİKKATLİ OLUN

Öte yandan, Bill Gates, Elon Musk’ın Bitcoin yatırımına yönelik yaptığı açıklamada, “Elon’ın çok fazla parası var ve çok yönlü bir insan. Eğer Elon’dan daha az paranız varsa, dikkatli olmalısınız” demişti. Elon Musk, Ocak ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Elon MuskBitcoinTesla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna’da sınır muhafızları, yakaladıkları tütün kaçakçılarını kümeste bekletti
Ukrayna’da sınır muhafızları, yakaladıkları tütün kaçakçılarını kümeste bekletti
ABD’de 'AstraZeneca, eski verilere ait sonuçları yayınlamış olabilir' iddiası
ABD’de 'AstraZeneca, eski verilere ait sonuçları yayınlamış olabilir' iddiası
Avrupa’da krize neden olan AstraZeneca aşısının etkinlik oranı açıklandı
Avrupa’da krize neden olan AstraZeneca aşısının etkinlik oranı açıklandı
Avustralya’daki sel felaketi; binlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Avustralya’daki sel felaketi; binlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Johnson, AB liderleriyle aşı tedarik yasağına ilişkin görüşecek
Johnson, AB liderleriyle aşı tedarik yasağına ilişkin görüşecek
Hindistan’da koronavirüs vakaları yeniden yükselişte
Hindistan’da koronavirüs vakaları yeniden yükselişte
GKRY’de ‘11 kilometrelik öfke’ dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı’nın kapısına örüldü
GKRY’de ‘11 kilometrelik öfke’ dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı’nın kapısına örüldü
Japonya’da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya’da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi: Türkiye gerçekten kardeş bir ülke
Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi: Türkiye gerçekten kardeş bir ülke

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma