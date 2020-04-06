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Durumunun ağırlaştığı iddia edildi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, 27 Mart’ta yakalandığı koronavirüs belirtileri ağırlaşınca, dün gece hastaneye kaldırılmıştı. İngiliz basını Başbakanın durumunun ağırlaştığını ileri sürdü.

06 Nisan 2020 Pazartesi 15:15
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Durumunun ağırlaştığı iddia edildi

İNGİLTERE - Başbakan Johnson’ın 27 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Başbakanlık Konutu’nda kendini karantinaya almıştı. Konuttan çalışmalarını sürdüreceğini belirten Johnson, dün gece hastalık belirtilerinin ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Başbakanlığa yakın St Thomas Hastanesi’ne kaldırılan Johnson’un, sabah saatlerinde alınan bilgiye göre durumunun ağırlaştığı yönündeydi.

OKSİJEN TEDAVİSİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson’un 10 gündür devam eden hastalığının iyileşme göstermemesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ve çalışmalarını hastaneden yürüteceği ifade edildi. Başbakana, hastanede oksijen tedavisi yapıldığı düşünülüyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Başbakanı Boris JohnsonKoronavirüsBelirtileri Ağırlaştı
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